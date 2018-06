Sofia Miesbauer ruft Bestleistungen ab

NEUMARKT - Beim TSV Ingolstadt haben die Deutschen Meisterschaften der Schüler (13 bis 15 Jahre) im Gewichtheber–Mehrkampf stattgefunden. Unter 142 Teilnehmern starteten Sofia Miesbauer, Emil Bauer (Jahrgänge 2003) und Enrico Haselmann (2005) für den ASV Neumarkt.

Erst 61, dann 63 und schließlich 65 Kilogramm ließ Sofia Miesbauer zum Stoßen auf die Hantel packen. © F.: Alfred Bechtold



Für Enrico Haselmann stand seine erste DM-Teilnahme auf der Kippe, denn 14 Tage zuvor war er umgeknickt und der Knöchel angeschwollen. Seiner Mutter, von Beruf Physiotherapeutin, ist es zu verdanken, dass er starten konnte. Beim Reißen stellte er mit 41 Kilogramm zwar seine Bestleistung ein, die Technikpunkte ließen aber zu wünschen übrig. Das gleiche beim Stoßen: 53 Kilo bedeuteten die Einstellung seiner persönlichen Bestleistung, doch wieder zu wenig Technikpunkte im Vergleich zur "Süddeutschen."

Das setzte sich bei der Athletik (Pendellauf, Standdreisprung und Kugelschockwurf) fort. Mit 443,54 Punkten wurde der Youngster am Ende Siebenter in seiner Gruppe – eine gute Platzierung unter den zwölf Teilnehmern seiner Gruppe.

Schneller und weiter

Sofia Miesbauer startete in der Gruppe "Mädchen schwer". Schon bei der Athletik legte sie los wie die Feuerwehr: Bestleistung im Pendellauf mit noch nie gerannten 10,77 Sekunden, erstmalig im Standdreisprung 6,70 Meter und beim Schockwurf beförderte sie die Kugel auf 8,90 Meter.

Es folgten drei mustergültige Reißversuche bis hin zu 52 Kilogramm, ein hervorragendes Stoßen mit 61, 63 und 65 Kilo und am Ende hatte sie 525,67 auf ihrem Punktekonto. Dies bedeutete für die 15–Jährige – wie im vergangenen Jahr – den Titel: deutsche Vizemeisterin.

Große Hoffnungen ruhten auf Emil Bauer. Das Reißen absolvierte er mit neuer Reißbestleistung von 73 Kilo. Beim Stoßen stieg er bei 90 Kilo aus, zuvor waren 88 gültige Kilo in die Wertung gegangen.

Auch bei der Athletik gab er alles: Pendellauf 10,4 Sekunden, Standdreisprung 8,32 Meter und Kugelschockwurf 10,70 Meter. Am Ende errechneten sich daraus 532,79 Zähler, die Rang fünf bedeuteten. Ein schöner Erfolg für den trainingsfleißigen Nachwuchs, der seine Zweikampfleistung um 7 Kilo steigern konnte.

In Budapest, Ungarns Metropole, fand die EM der Masters statt. Über 300 Teilnehmer im Alter von 30 bis 80 Jahren folgten der Einladung, so auch Markus Bauer, der in der Altersklasse 3 (45 bis 50 Jahre) bis 105 kg mitmischte. Drei mustergültige Reißversuche bis 94 Kilo schafften eine gute Ausgangssituation für das folgende Stoßen, wo er zum krönenden Abschluss mit 120 Kilo wuchtete. Mit 214 Kilo im Gesamt beendete er seine erste EM mit einem nie erträumten 5. Platz.

Robert Rösch (AK 1, 35 bis 40 Jahre, bis 77 Kilo) hatte das Ziel, unter die besten Zehn in Europa zu kommen. Und das schaffte er auch: Mit 86 (Reißen) und 108 Kilo (Stoßen) landete er auf Rang zehn. Zuvor hatte er mit den eigenen Kilos zu kämpfen: Drei mussten runter, um in der Gewichtsklasse starten zu dürfen.

