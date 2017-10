Sohn wird ohnmächtig: Landwirt stirbt in Brunnenschacht

Hintergründe noch völlig unklar - 33-Jähriger überlebt mit leichten Blessuren - vor 1 Stunde

CHAM - Drama in der Oberpfalz: In Neukirchen (Landkreis Cham) starb am Samstag ein Landwirt in einem über sechs Meter tiefen Brunnenschacht. Zuvor verlor der Sohn des 59-Jährigen im Untergrund das Bewusstsein.

Der Mann wollte, so skizziert es die Polizei, den Brunnenschacht winterfest machen. Mit einer Leiter stieg sein Sohn (33) in die Tiefe und wurde plötzlich ohnmächtig. "Vermutlich infolge von Sauerstoffmangel", heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidium Oberpfalz. Als er wieder zu sich kam, lag sein Vater, der kurz zuvor noch an der Oberfläche wartete, regungslos neben ihm. Die Feuerwehr konnte ihn nur noch tot aus dem etwa 60 Zentimeter dicken Schacht bergen können. Der 33-jährige Sohn wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 59-Jährige habe keine erkennbaren Verletzungen, sagt die Polizei. Ob der Vater nach unten stieg um den Sohn zu helfen, oder ob er stürzte, sei noch völlig unklar. Auch deshalb nahm die Regensburger Kriminalpolizei die Ermittlungen auf.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.