Solarleuchten reagieren auf Spaziergänger

Per Bewegungsmelder werden am Fußweg beim Gasthof Blomenhof die Lichter heller und wieder etwas dunkler. Neben dem städtischen Geldbeutel werden auch Insekten, Fledermäuse, Vögel und Co. den Machern diese Lampen danken: Unnötig in die Nacht gestrahltes Licht (Stichwort: Lichtverschmutzung) bringt nämlich Tiere und Pflanzen nachweislich aus ihrem Rhythmus. © Foto: Helmut Sturm