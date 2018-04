"Sommer im Park" startet mit Lizzy Aumeier am 1. Mai

Veranstaltungsreihe im Neumarkter LGS-Park feiert heuer 20-jähriges Bestehen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Luft wird lauer, die Sonne scheint wieder wärmer – der Frühling und der Sommer nahen. Dann lädt die Stadt Neumarkt zu "Sommer im Park" ein. Der Auftakt ist wie gewohnt am 1. Mai in der Arena Im LGS-Park.

Mit den Requisiten der LGS-Eröffnung 1998 stellen Sabine Landfried vom Kulturamt, OB Thomas Thumann und Kulturamtsleiterin Barbara Leicht (v.li.) das neue Programm für „Sommer im Park“. © Foto: André De Geare



Insgesamt 48 Veranstaltungen umfasst das Programm. Heuer begeht die Veranstaltungsreihe ihren 20. Geburtstag und hat dazu ein neues Logo spendiert bekommen.

Zum Start am Dienstag, 1. Mai, entert Lizzy Aumeier um 11 Uhr die Bühne mit ihrem Best-of-Programm. Sie hat vor zwei Jahrzehnten mit ihrem Damen-Salonorchester bereits die Eröffnung der Landesgartenschau begleitet. Heuer wird sie begleitet von ihrer Mutter Traudl Aumeier und ihrem Mann Andreas Stock. Nachmittags sind dann um 15 Uhr Bö und die Ritter Rost Band für die jüngeren Zuhörer im Einsatz.

Alle Veranstaltungen der Reihe sind kostenlos, außer der Cabaret-Abend der IMA. 29 Künstler machen mit, 18 Konzerte werden bei fast jedem Wetter "außer bei Sturmwarnung", so Leicht, über die Bühne gehen.

Dazu sind elf Führungen angesetzt: Zum Beispiel eine Vogelstimmenwanderung am Dienstag, 1. Mai, um 7.30 Uhr, oder eine Führung durch den Bionorica Heilpflanzengarten am Dienstag, 8. Mai, 17 Uhr.

Morgens für die Großen, nachmittags für die Kinder

Sonntags bis Ende Juli ist vormittags Programm für die Großen, etwa mit einer Marimba-Band (8. Mai) oder Klezmer am 24. Juni, nachmittags für die Kleineren, etwa mit Rodscha aus Kambodscha (20. Mai). Dazu gibt es Gottedienste, Sporttermine und das Ferienprogramm des Jugendbüros im Park. Natürlich darf auch das Open-Air-Kino ab 16. August, der Fitnesstag am 10. September; und der Stadtlauf am 16. September im LGS-Areal nicht fehlen.

