Ein tolles Tanzprogramm hat Balance in der Nuemarkter LGS-Arena vorgestellt. Die Spenden des Publikums kommen dem Kinderheim Centar Duga „Regenbogenhaus“ in Bosnien-Herzegowina zugute.

Eine dunkle Rauchsäule stieg am Dienstagmorgen am Kreuzhof in Regensburg auf. Mehrere Wohnmobile waren in Brand geraten. Die Feuerwehr bekämpfte nicht nur die Flammen, die aus den Fahrzeugen schlugen, sondern barg aus diesen auch mehrere Gasflaschen.