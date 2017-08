Sommerflaute kann dem Arbeitsmarkt nichts anhaben

Quote der Joblosen im Landkreis Neumarkt weiter unter zwei Prozent — Arbeitsagentur sagt Rückgang voraus - vor 3 Minuten

NEUMARKT - Auf die "Sommerflaute" führt die Agentur für Arbeit den leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit im August zurück. Im Landkreis Neumarkt kletterte die Quote minimal von 1,8 auf 1,9 Prozent.

Symbolbild. © dpa



Symbolbild. Foto: dpa



Im August sind im Agenturbezirk Neumarkt 1 407 Männer und Frauen arbeitslos gewesen. Das sind 71 Personen oder 5,3 Prozent mehr als im Vormonat und 14 Personen oder 1,0 Prozent mehr als vor einem Jahr. Erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet haben sich 525 Menschen. Das sind drei Zugänge oder 0,6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Gleiches taten seit Jahresbeginn 4 428 Männer und Frauen. Das sind 237 Meldungen oder 5,1 Prozent weniger als in den ersten acht Monaten letzten Jahres.

Dem stehen 445 Personen gegenüber, die im Berichtsmonat ihre Arbeitslosigkeit beendet haben. Das sind um zwei Abgänge oder 0,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn haben sich 4 374 Männer und Frauen abgemeldet. Das sind 302 Abgänge oder 6,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Mit 1,9 Prozent liegt die aktuelle Arbeitslosenquote auf dem gleichen Wert wie August vergangenen Jahres und um 0,1 Prozentpunkte über dem Juli-Resultat.

Die Neumarkter Arbeitgeber haben im August 303 Arbeitsstellen gemeldet. Das sind 22 Angebote oder 6,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Seit Jahresbeginn wurden 2 484 Stellen gemeldet. Das sind 74 Ausschreibungen oder 3,1 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des letzten Jahres. Der Bestand umfasst aktuell 1 043 offene Stellen. Das sind 84 Vakanzen oder 8,8 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitgeber haben 1 408 Berufsausbildungsstellen gemeldet. Das sind 101 Angebote oder 7,7 Prozent mehr als im August 2016. Darauf haben sich insgesamt 1 058 junge Menschen beworben. Das sind zehn Personen oder 0,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.Pressemitteilung

Im gesamten Agenturbezirk Regensburg – Regensburg Stadt/Land, Kelheim und Neumarkt – sind im Berichtsmonat 8 086 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das sind 517 Personen oder 6,8 Prozent mehr als im Vormonat, jedoch 571 oder 6,6 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 2,4 Prozent und liegt damit 0,2 über dem Wert des Vormonats, jedoch 0,2 unter dem Prozentwert des August letzten Jahres.

Dazu Gabriele Anderlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Regensburg: "Die Sommerflaute am Arbeitsmarkt lässt die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat leicht ansteigen. Erfreulich ist die Tatsache, dass wir deutlich weniger arbeitslos gemeldete Personen als im Vorjahr verzeichnen. Vor allem junge Menschen, die nach dem Ende der Ausbildung nicht übernommen werden oder keine Stelle finden, melden sich in der Sommer- beziehungsweise Ferienzeit arbeitslos. Sie sind zumeist aber nur kurze Zeit arbeitslos. Die Arbeitgeber sind bei der Neueinstellung von Arbeitskräften im Ferienmonat sehr zurückhaltend. Ein deutliches Zeichen für einen gesunden Arbeitsmarkt ist, dass gerade auch jene Menschen vom Abbau der Arbeitslosigkeit profitieren, die es schwerer haben, in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu kommen. So ist es gelungen, die Beschäftigungssituation von Langzeitarbeitslosen und Menschen mit Behinderung deutlich zu verbessern. Für September rechnen wir wieder mit sinkenden Arbeitslosenzahlen. Auch nach der aktuellen Einschätzung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sind die Aussichten für den weiteren Verlauf der Arbeitslosigkeit günstig."

nn