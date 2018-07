Sommernacht mit "süßen Herren"

Trotz Regens ließen I Dolci Signori auf dem Parkett im Schützenhaus Urlaubsstimmung aufkommen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Rund 350 Musikbegeisterte trotzten dem Regen und ließen sich nicht abhalten, sich bei der Musik der Italopopgruppe "I Dolci Signori" verzaubern und in Urlaubsstimmung bringen zu lassen.

Beim Sommerfest auf dem Gelände des Schützenhauses der 1433er Schützen sorgten I Dolci Signori mit Italo-Hits und -Klassikern für eine italienisch romantische Sommernacht. © Siegfried Mandel



Bereits mit dem ersten Ton der "Süßen Herren", wie sie sich ins Deutsche übersetzt nennen, sprang der Funke über und die Tanzfläche wurde voll. Die Fans erlebten auch diesmal wieder einen Genuss, der an den romantischen Sonnenuntergang an der Adria, oder eine verträumte Gondelfahrt durch den Canale Grande erinnerte.

Die bewährten Zutaten waren süditalienische Leichtigkeit, gewürzt mit der nötigen Portion Leidenschaft, Romantik, Charisma und Lebenslust. Eben eine feine Mischung aus Italo-Pop-Klassikern und geschmackvollen Eigenkompositionen. Musica, Passione et Emozione – genau das zelebrierten "I Dolci Signori". Ein Mix aus sehr tanzbaren, neapolitanisch beeinflussten Stücken, Italo-Rock-Nummern, klassischen Italo-Hits sowie Italo-Swing- und Rockabilly-Anklängen erlebten die Freunde dieser italienischen Nacht.

Klassiker von Zucchero, Eros Ramazzotti oder Adriano Celentano nahmen die Freunde dieser Musik auf eine Reise in das Land der Zitronen und Oliven. I Dolci Signori sind seit ihrem Debüt 2002 in nahezu unveränderter Formation on tour und treffen mit ihrer einzigartigen musikalischen Philosophie der Verbindung von italienischem Lebensgefühl, Authentizität, musikalischer Professionalität und südländischer Spielfreude mitten ins Herz der stetig wachsenden Fangemeinde.

Der damalige erste Schützenmeister der SG 1433 Hans Häusler brachte die Gruppe nach Neumarkt, "um einfach mal was neues anzubieten" wie er sagte. Sein Nachfolger, Josef Dietmayer, nahm diesen Erfolg auf und schaffte es die Gruppe erneut nach Neumarkt zu bringen. Einhellig die Meinung der Anwesenden "schön wars und hoffentlich nicht das letzte mal."

siem