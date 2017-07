Sozialarbeiter soll zwischen Eltern und Schulen vermitteln

Wolfgang Biller hilft seit Mai an fünf städtischen Grundschulen - vor 42 Minuten

NEUMARKT - Schulsozialarbeit verbindet manch einer vielleicht eher mit Brennpunktschulen. Doch weil sie auch an Neumarkts Schulen viel bewirken kann, leistet sich die Stadt seit Mai einen Schulsozialarbeiter, der an fünf städtischen Grundschulen hilft.

Viel Lob gab es für den neuen Schulsozialarbeiter Wolfgang Biller (rechts neben Oberbürgermeister Thomas Thumann) beim Pressetermin: In seinen ersten gut sechs Wochen hat er schon einiges bewirken können. © Foto: André De Geare



Viel Lob gab es für den neuen Schulsozialarbeiter Wolfgang Biller (rechts neben Oberbürgermeister Thomas Thumann) beim Pressetermin: In seinen ersten gut sechs Wochen hat er schon einiges bewirken können. Foto: Foto: André De Geare



Seit 2008 wurde an den beiden städtischen Mittel- sowie den zwei städtischen Grundschulen Theo-Betz und in der Bräugasse nach und nach die Jugendsozialarbeit eingeführt. Da diese Schulen mindestens 20 Prozent an Schülern mit Migrationshintergrund haben, erhalten sie Zuschüsse vom Freistaat und dem Landkreis zur Finanzierung der Teilzeitstellen. An den restlichen fünf städtischen Grundschulen, ist die Situation eine andere: Sie bekommen keine Zuschüsse. Weil die Stadt aber auch dort Schulsozialarbeit wünscht, nimmt sie künftig rund 48 000 Euro jährlich für eine neue Vollzeitstelle in die Hand.

"Andere Städte sagen: ,Wir können es uns nicht leisten und es ist Aufgabe des Staates.‘ Da haben sie Recht", sagt Oberbürgermeister Thomas Thumann, der mit der 2. Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger und der Schulreferentin Helga Hoerkens dennoch tätig geworden ist.

Sie haben mit der gfi Regensburg gGmbH Wolfgang Biller an Bord geholt: Als Schulsozialarbeiter unterliegt er der Schweigepflicht und spüre bereits nach den ersten gut sechs Wochen in seiner neuen Funktion ein besonderes Vertrauen – seitens der Schüler, aber auch der Eltern.

Doch weshalb braucht es in Neumarkt überhaupt eine Schulsozialarbeit? Die beim Pressetermin anwesenden Lehrer sind sich einig, dass sie im Klassenverbund gar nicht immer alles mitbekommen oder auf jeden einzelnen so eingehen können, wie es in Akut-Situationen nötig ist.

Helga Hoerkens zeichnet unterdessen ein drastischeres Bild: Sie habe vor ein paar Jahren die Theo-Betz-Grundschule besucht, wo man ihr "eine ganze Kiste mit Dingen gezeigt hat, die den Kindern abgenommen worden waren – vom Schlagring über den Wurfstern bis hin zum Butterfly-Messer." Sie erklärt sich das damit, dass Kinder eben leicht zu beeinflussen seien – genau da setzt die Schulsozialarbeit an, sagt Gertrud Heßlinger: "Wir wollen mit der Schulsozialarbeit Prävention betreiben, die Kinder positiv beeinflussen, ihnen Hilfestellung geben und Ansprechpartner sein."

Biller ist dafür stundenweise an den Grundschulen, Holzheim, Pölling, Wolfstein, Woffenbach und Hasenheide, beobachtet und spricht mit den Schülern und organisiert Aktionen.

Denn tätliche Angriffe sind weiterhin eher die Ausnahme, Mobbing oder ähnliches kommt deutlich häufiger vor. Die Arbeit mit der ganzen Klasse ist daher ein weiterer Ansatz, den Wolfgang Biller verfolgt, um soziale Kompetenzen und das bessere Miteinander im Klassenzimmer zu fördern.

ALEXANDRA HADERLEIN