Spannendes Finale! Das Bayern3-Dorffest steigt in Moosbach

Oberpfälzer wühlen sich durch Heuballen und zum Sieg - vor 25 Minuten

MOOSBACH - Moosbach jubelt: Im knappen Finale um die Austragung des Bayern3-Dorffests hat die Gemeinde Moosbach gegen Unterdießen das Rennen gemacht. Am Ende hatten die Oberpfälzer denkbar knapp die Nase vorn.

Das Team aus Moosbach hat sich in sagenhaften 16 Sekunden den Mixie geschnappt und ausgeglichen. Am Ende siegten die Oberpfälzer mit 2:1. © Bayern 3/Instagram



Die Gemeinde im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab hat sich in einem spannenden Quiz-Finale gegen Unterdießen (Landkreis Landsberg am Lech) durchgesetzt. In der ersten Runde wartete der Zehn-Sekunden-Song-Mix auf die Finalisten. Dort mussten beide Gemeinden möglichst viele Songs innerhalb kurzer Zeit erkennen. Erst im zweiten Durchgang hatte Unterdießen beim Song-Raten knapp die Nase vorn.

In der zweiten Runde bewies Moosbach, dass dort richtige Wühlmäuse wohnen. Die Einwohner mussten in zwölf Heuballen einen nur fünf Zentimeter großen "Mixie" finden. Moosbach brauchte ganze 16 Sekunden: "Wir haben den Mixie", hallte es in die Mikrofone - der Ausgleich war der oberpfälzischen Gemeinde sicher.

Bei der alles entscheidenden letzten Fragerunde, dem Bayern3-Promiquiz, hatten die Moosbacher den besseren Riecher. Am Ende setzten sie auf Jennifer Lopez als richtige Antwort, Unterdießen hatte vermutete Jay-Z als richtige Antwort. Mit 2:1 siegte Moosbach und sicherte sich das Dorffest 2016! Die Gemeinde Moosbach bekommt mit dem Sieg ein waschechtes Konzert-Highlight gesponsert. Der Radiosender Bayern3 organisiert ein kostenloses Musik-Festival, das am 10. September mit Stars wie Mark Forster, Milow und Namika steigt.

Bilderstrecke zum Thema 50.000 Musikfans strömten zum Bayern-3-Dorffest Laut Veranstalter kamen mehr als 50.000 Besucher nach Georgensgmünd im Landkreis Roth, um beim Bayern-3-Dorffest den Bands zu lauschen. Außer den Headlinern Madcon und Silbermond traten auch zwei Lokalmatadore auf: El Mago Masin und die 17-jährigen Lena. Zu Ende ging das Festival am späten Abend mit einem großen Feuerwerk.



Neben 2500 Einwohnern werden dann Zehntausende Musik-Fans in Mooosbach feiern. In einem Bewerbungs-Video hatten die Einwohner gezeigt, was ihnen das Dorffest bedeutet. Vor dem Finale hatten die beiden Orte schon Wörnitz bei Feuchtwangen auf den dritten Platz verdrängt und Kellmünz, Dietersburg und Schirnding hinter sich gelassen.

tok/vb