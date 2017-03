Sparkasse beschert Kinder mit roten Knautschsesseln

Jährliche Gabe an die 66 Kitas des Landkreises: In diesem Jahr flossen 22 000 Euro — Sitze gleich in Besitz genommen - vor 12 Minuten

NEUMARKT - Im vergangenen Jahr hat die Sparkasse den Kita-Kindern Racer spendiert, heuer gibt es rote Knautsch-Sessel zum Entspannen: Die neuen Sitzmöbel kamen bei den künftigen Be-Sitzern gut an.

Die sind rot und bequem: Einige Kinder waren mit in die Sparkasse zur Spendenübergabe gekommen – sie haben die neuen Sitzmöbel gleich eingeweiht, zur Freude von Vorstandsmitglied Matthias Wittmann. © Foto: Magdalena Kayser



Vorstandsmitglied Matthias Wittmann begrüßte große und kleine Vertreter aller 66 Kitas aus dem ganzen Landkreis bei der Aktion "Gut für Kinder – gut für die Region".

Zum elften Mal gibt die Sparkasse die Mittel aus dem Zweckertrag des PS-Sparens an die Kitas weiter, insgesamt 300 000 Euro sind seit Beginn geflossen; heuer beträgt die Spende für die jüngsten Landkreisbewohner 22 000 Euro.

Das zeige, dass die Sparkasse nicht nur Gewinnmaximierung im Blick habe, sondern auch ihre sozialen Aufgaben ernst nehme, so Wittmann bei der Übergabe.

Karlheinz Hofbeck und sein Team wählen die Gaben aus, zunächst standen die Geschenke unter einem Tuch verborgen vorne. Bei der Enthüllung der roten Fauteuils in der Sparkasse war leises "Schäj!"-Geraune zu hören. Vier Sessel erhält jede Einrichtung als Geschenk von der Sparkasse. Die Kinder belegten ihre neuen roten Sitzmöbel gleich mit Beschlag — das Geld scheint gut angelegt.

kay

