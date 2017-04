Sparkasse Neumarkt: Bargeld am Automaten bleibt gebührenfrei

NEUMARKT - Die Kunden der Sparkasse Neumarkt-Parsberg müssen in der nächsten Zeit nicht damit rechnen, für Abhebungen am Geldautomaten in Form von Extragebühren zur Kasse gebeten zu werden.

Die Symbole stehen für das Sparkassen-Filialnetz und die digitalen Kanäle: Die Vorstände Henry Pillipp, Stefan Wittmann und Matthias Wittmann (von links) erklärten die Zukunftsstrategien des Geldinstituts. Foto: Foto: Wolf-Dietrich Nahr



Das hat der Sparkassen-Vorstand Matthias Wittmann bei der Bilanzpressekonferenz des Geldinstituts zugesichert. "Es gibt aktuell keine Bestrebungen." Die Neumarkter Sparkasse wird damit nicht den bundesweit rund 40 Schwesterinstituten folgen, die sich das Ziehen von Barem gesondert vergüten lassen. Bei der Struktur der Geschäftsstellen stehen wohl in naher Zukunft Änderungen an: "Mittelfristig wird es weniger Filialen geben", erklärte Vorstands-Namensvetter Stefan Wittmann. Und: "Ende des Jahres oder 2018 kann der nächste Schritt kommen." Konkrete Schließungskandidaten nannte Stefan Wittmann nicht.

Qualifizierte Beratung gefragt

Die Sparkasse hat im vergangenen Jahr rund drei Millionen Euro unter anderem in neue Computertechnik investiert, um ihre "Multikanalstrategie" weiter zu verfolgen. 60 Prozent der Kunden informieren sich in wichtigen Gelddingen im Internet vor, um dann aber meist in einer Filiale ein Finanzprodukt abzuschließen. "Der Bedarf an qualifizierter Beratung ist hoch", sagte Matthias Wittmann.

Die Sparkasse Neumarkt hat deshalb eine Kombination von Online-Beratung und direktem persönlichen Kontakt via Telefon installiert. "Mein Beratungsteam" (MBT) ist telefonisch unter (0 91 81) 21 00 erreichbar. Der Kunde braucht nur eine Internetverbindung und ein Endgerät, um einen Berater zu kontaktieren. Während der laufenden Pressekonferenz simulierte Vorstand Matthias Wittmann mit seiner Kollegin Stefanie Hertel am Hörer und am Bildschirm ein solches Beratungsgespräch.

Die "Abschaffung" des Zinses belastet nach Ansicht des Vorstandsvorsitzenden Stefan Wittmann nicht nur die Erträge der Banken, sondern auch die private Altersversorgung und die Sozialsysteme. Sein Appell: "Raus aus der Negativzinspolitik."

Die Lage auf den Finanzmärkten schlägt auch auf die Einlagen durch: Sie sind im vergangenen Jahr von 1701 auf 1641 Millionen Euro gesunken. Gleichzeitig ist das verwaltete Wertpapiervermögen um 5,7 Prozent von 505 Millionen Euro auf 534 Millionen Euro geklettert. Die Sparkasse habe den Kunden aktiv zu mehr Sparanlagen beispielsweise in Wertpapierfonds geraten — nicht ohne beratend auf die individuelle Risikobereitschaft einzugehen. "Entscheidend ist nicht, alles auf eine Karte zu setzen. Wer gut streut, rutscht nicht aus", sagte Matthias Wittmann. Während bei Tagesgeld der Zins mit 0,01 Prozent verschwindend ist, lockt der Aktienindex DAX mit einem Plus von fast zwölf Prozent. Die durchschnittlichen Gewinnausschüttungen über Dividenden lägen bei drei Prozent.

Die Sparkasse hat 2016 ein leicht rückläufiges Kreditgeschäft zu verzeichnen gehabt: Die Darlehenszusagen sanken um zehn Millionen Euro auf 240 Millionen Euro. Vorstand Henry Pillipp führt dies unter anderem auf den scharfen Wettbewerb der Banken zurück. Viele Kunden seien auf der Suche nach den absolut günstigsten Zinskonditionen. Manches konkurrierende Institut nehmen es auch mit den Rahmenbedingungen eines Darlehens nicht so genau. Pillipp: "Wir gehen dagegen nicht jeden Weg mit."

Das leicht geschrumpfte Kreditgeschäft sei auch eine Auswirkung des wirtschaftlichen Booms: Viele Unternehmen hätten glänzende Geschäfte gemacht und verfügten über eine hohe Liquidität. Dieses Geld werde häufig für Investitionen verwendet, was zu einem geringeren Kreditbedarf führe. Positiver Aspekt des Darlehensgeschäfts: Die Sparkasse hat beim Kreditbestand zwei Jahre hintereinander um 60 Millionen Euro auf zuletzt 1273 Millionen Euro zugelegt. Vorstandschef Stefan Wittmann: "Wir sind zufrieden mit der Entwicklung."

Immobilien: Plus 22 Prozent

Der Bauboom schlägt sich auch in der Sparkassenbilanz nieder: Das Geldinstitut hat Bausparverträge für 73 Millionen Euro abgeschlossen und Immobilien für 30 Millionen Euro vermittelt. Der durchschnittliche Immobilienpreis ist im Einzugsbereich der Neumarkter Sparkasse um nicht weniger als 22 Prozent von 158 000 Euro auf 192 000 Euro gestiegen. Die Experten der Sparkasse diskutierten zwar über eine mögliche Überhitzung des Marktes. Aber dieser sei noch im Gleichgewicht und aufnahmefähig. Die Stadt Neumarkt habe einen starken Nachholbedarf. Der Zuzug von Arbeitskräften löse eine stete Nachfrage nach Wohnraum aus.

Die Sparkasse ist durch die 26 Millionen Euro Mitarbeitergehälter und Steuerzahlungen von fünf Millionen Euro selbst ein Wirtschaftsfaktor in der Region. Die Belegschaft hat sich von 469 auf 445 Mitarbeiter verringert. Vorstandschef Wittmann: "Dieser Anpassungsprozess erfolgt über die natürliche Fluktuation."

