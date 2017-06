Der Kirchentag des evangelischen Dekanats Neumarkt konnte in diesem Jahr nur ein Thema haben: Martin Luther. 500 Jahre nach dem Thesenanschlag drehte sich in den Jurahallen alles um den deutschen Reformator. Die Landeskirche hatte ihre Schau „Wort.Transport“ geschickt, der ehemalige Ratspräsident der evangelischen Kirche in Deutschland, Wolfgang Huber, predigte über Luthers Sprache, die Besucher tranken ein Seidla in „Luthers Biergarten“ und knabberten an einen „Luther-Keks“.