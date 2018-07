Spazierfahrt endet tödlich: Rentner stirbt nach Zusammenstoß

74-Jähriger war mit seinem Enkel bei Neustadt am Kulm unterwegs - vor 1 Stunde

NEUSTADT AM KULM - Am Samstagvormittag nahm die Spazierfahrt eines Großvaters und seines Enkels ein tragisches Ende. Der Rentner wollte mit seinem Pkw eine Staatsstraße nahe Neustadt am Kulm überqueren. Dabei stieß er mit einem VW zusammen. Der 74-Jährige erlitt tödliche Verletzungen.

Bilderstrecke zum Thema Schwerer Unfall bei Neustadt am Kulm: 74-Jähriger tödlich verletzt Am Samstagvormittag nahm der Ausflug eines Großvaters und seines sechsjährigen Enkels ein tödliches Ende. Der Rentner wollte mit seinem Opel Corsa eine Staatsstraße überqueren, dabei übersah er jedoch einen heranfahrenden VW. Es kam zur Kollision. Dabei wurde der 74-Jährige tödlich verletzt.



Der Rentner war mit seinem sechsjährigen Enkel gegen 8.30 Uhr bei Neustadt am Kulm unterwegs. Als der 74-Jährige mit seinem Opel Corsa die Staatsstraße 2184 überqueren wollte, übersah er offenbar einen aus Richtung Speichersdorf heranfahrenden VW. Dessen Fahrzeugfront bohrte sich in die Fahrerseite des Opel Corsa. Der Großvater hatte keine Chance, er erlitt durch den heftigen Aufprall tödliche Verletzungen.

Der sechsjährige Enkel auf dem Beifahrersitz kam mit leichten Verletzungen in eine Kinderklinik. Der 39-jährige Fahrer des VW wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An beiden Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro.

Ein Sachverständiger kam zur Klärung der Unfallursache an den Ort des Geschehens. Die Feuerwehren aus Neustadt am Kulm, Kirchenlaibach und Kemnath sicherten die Unfallstelle und bargen den Leichnam.

Insgesamt waren knapp 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Zur Betreuung der Angehörigen forderten die Helfer den Kriseninterventionsdienst des BRK an.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.