Auch ein Ziegenbock kann sich mal verspringen. In Kastl saß ein Bock auf einem kleinen Felsvorsprung fest, auf einem Felsen mitten im Ort. Beobachter holten die Bergwacht, die mit Unterstützung des Kastler Kletterers Hermann Sehr, der selber auch Schafe und Ziegen hält, den Bock per Flaschenzug in Sicherheit brachten. © Dieter Meiller