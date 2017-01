Spektakuläre Flickflacks beim Ball des Marktes Pyrbaum

Besucher erfeuten sich an spektakuläre Unterhaltung und einem großen Eisbuffet - 22.01.2017 17:59 Uhr

Einen kurzweiligen Abend haben nicht nur Pyrbaumer beim Ball des Marktes verbracht: Auch von außerhalb kamen viele Gäste, um das Tanzbein zu schwingen.

Fantastische Akrobatik sorgte für Stimmung beim Ball des Marktes Pyrbaum. © csch/Foto: Corinna Schwarz



Die Faschingsgesellschaft Hechtonia Berching entführte an dem Abend mit ihrem Showtanz in die Welt von Alice im Wunderland. Der Circusverein Neumarkt begeisterte unterdessen mit Flickflacks, Salti sowie Akrobatik und die Gruppe „Salsa Cubana“ verschaffte den Ball-Gästen einen kleinen Einblick in den lateinamerikanischen Tanz.

Natürlich durfte auch das legendäre mitternächtliche Eisbuffet à la Traumschiff nicht fehlen. Die Partyband Sunset sorgte für Musik für alle Tanzwütigen und gute Stimmung bis früh in den Morgen.

