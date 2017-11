Spenden für die Velburger Kindergärten

Die drei Einrichtungen bekamen je 500 Euro überreicht - 02.11.2017 18:33 Uhr

VELBURG - Eine herbstliche Überraschung gab es für die Kindergärten in der Gemeinde Velburg. Das Basar-Team überreichte jeweils 500 Euro an die Kindertagesstätte Rappelkiste, an den Kindergarten St. Walburga Oberwiesenacker sowie an den Kindergarten St. Johannes.

Eine herbstliche Überraschung gab es für die Kindergärten in der Gemeinde Velburg. Das Basar-Team überreichte jeweils 500 Euro an die Kindertagesstätte Rappelkiste, an den Kindergarten St. Walburga Oberwiesenacker sowie an den Kindergarten St. Johannes. © Werner Sturm



Eine herbstliche Überraschung gab es für die Kindergärten in der Gemeinde Velburg. Das Basar-Team überreichte jeweils 500 Euro an die Kindertagesstätte Rappelkiste, an den Kindergarten St. Walburga Oberwiesenacker sowie an den Kindergarten St. Johannes. Foto: Werner Sturm



Seit vielen Jahren organisiert ein rund 15-köpfiges Damenteam in Velburg jeweils im Frühjahr und im Herbst einen Kleider- und Spielzeug-Basar mit einer Kaffee- und Kuchenaktion. Im Oktober dieses Jahres fand die Veranstaltung zum 46. Mal statt. Zehn Prozent des Verkaufserlöses sowie die Einnahmen des Kaffee- und Kuchenverkauf werden einem guten Zweck zugeführt. Dieses Mal überreichten Irene Rackl, Katrin Thumann und Carolin Tischler jeweils einen Spendenscheck über 500 Euro an die Kindergartenleiterinnen Manuela Donauer (Rappelkiste), Lisa Raum (St. Walburga) und Beate Reisinger (St. Johannes). Da kam Freude auf.