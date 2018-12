Spenden für Unwetteropfer: Neumarkter helfen Nordzypern

NEUMARKT/GIRNE - Sintflutartige Niederschläge haben vergangene Woche Nordzypern heimgesucht. Entlang der Küste und in den Bergen zwischen Lapta und Girne wurden große Verbindungsstraßen unterspült und viele Häuser durch die von den Bergen herab schießenden Fluten vollständig zerstört.

Folgen des unwetterartigen Regens und der nie dagewesenen Überschwemmungen: Die Wassermassen haben die Autos bei der Hafenstadt Girne an der Nordküste Zyperns bis ins Meer geschwemmt. © Fotos: Archiv Hilmi



Ermuntert vom Erfolg früherer Aktionen bittet der Vorsitzende des Vereins, der in Buchberg lebende Musiker Turgay Hilmi, Kulturattaché der türkischen Republik Nordzypern, erneut um Unterstützung für die betroffenen Menschen in seiner Heimat.

Nothilfe nötig

Eigentlich liegt der Vereinszweck in erster Linie im kulturellen und sozialen Bereich, nun aber ist akute Nothilfe nötig. "Die Stadt Lapta und die Orte sowie Bergdörfer im großen Umkreis bis ins Landesinnere hinein wurden besonders in Mitleidenschaft gezogen. Zahlreiche Bewohner haben ihr Zuhause verloren, sind mittlerweile in Notunterkünften untergebracht und werden dort mit dem Nötigsten versorgt. Diese Hilfe steht derzeit im Vordergrund. Erst danach ist an die Aufräumarbeiten zu denken, die allerdings durch die große Zerstörung der Infrastruktur des Westens der Insel nur langsam zu bewältigen sein werden. Schließlich der Wiederaufbau der Wohnungen und Häuser der Betroffenen, die eine gewaltige Aufgabe darstellt und gewiss lange Zeit in Anspruch nehmen wird", so Hilmi.

Der Verein unterstützt seit Jahrzehnten mit Spenden seiner Mitglieder und großherziger Helfer die Menschen in Nordzypern, die in Not geraten sind, aber auch Behinderte sowie Benachteiligte und ist sehr aktiv, die kulturellen Beziehungen zwischen Nordzypern und Deutschland zu pflegen und aufrecht zu erhalten. So hat Hilmi, der seine ersten Engagements bei den Nürnberger Symphonikern und im Nürnberger Opernhaus hatte, im Lauf der Jahre über Tausend Künstler aus dem Großraum Nürnberg nach Nordzypern gebracht, allein bei der Aufführung von Verdis Othello waren es 316 Mitwirkende.

Schwere Verwüstungen richteten auch Schlammlawinen an, die nach dem Unwetter alles mit sich rissen.



Und er hat sich auch immer an die Bevölkerung in der Metropolregion gewandt, wenn Hilfe besonders nötig war. So bei dem großen Waldbrand auf Nordzypern 1996 oder zuletzt 2004, als eine junge Frau aus dem fünften Stock gefallen war und viel Geld für die Behandlung in einer Istanbuler Spezialklinik nötig war.

Hilfaktion gestartet

Jetzt ruft er aus Anlass des Unwetters zusammen mit dem zweiten Vorsitzenden Herbert Bretschneider wieder zu einer Hilfsaktion auf: "Diese Katastrophe kurz vor Weihnachten und dem Jahresende ist ein großes Unglück, unter dem die alten Menschen und die Kinder ganz besonders zu leiden haben. Wir bitten Sie, uns in unserer Arbeit zu unterstützen und in dieser Katastrophe mit Ihrer Spende den Betroffenen zu helfen und ihr Leid so gut es geht zu mindern. Jeder Spendenbetrag hilft".

Hilmi versichert, dass das Geld in vollem Umfang den Hilfsbedürftigen für das Notwendigste zu Gute kommt. Und: "Der Verein "Freunde von Nordzypern" ist als gemeinnützig anerkannt und berechtigt, eine Spendenbescheinigung zur Vorlage bei Ihrem Finanzamt auszustellen."

Das Spendenkonto: Empfänger: Freunde von Nordzypern e.V., Stichwort: Katastrophenhilfe für Nordzypern, Konto IBAN: DE33 7605 2080 000 0004028, BIC: BYLADEM1NMA, Sparkasse Neumarkt.

