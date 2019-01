Spendenrekord beim Adventskonzert in Pyrbaum

7700 Euro für Menschen in Not — Dr. Werner Richter und Landrat Willibald Gailler bedankten sich - vor 1 Stunde

PYRBAUM - Nach der 33. Auflage des Adventskonzerts verzeichnete der Musikverein der Marktgemeinde Pyrbaum ein neues Rekordspendenjahr. 7700 Euro wurden für Menschen in Not gespendet.









Das Besondere an diesem Benefizkonzert: Das Geld bleibt im Landkreis. Verwaltet vom Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Werner Richter, bekommen Menschen, die akut in Not geraten sind, eine kleine Unterstützung zwischen 50 und 300 Euro. Im letzten Jahr konnte so etwa 45 Personen spontan geholfen werden.

Richter erzählt jedes Jahr am Konzert von einigen Fällen. Der Kreis der Bedürftigen ziehe sich durch das gesamte gesellschaftliche Spektrum. Insbesondere alleinerziehende Frauen mit Kindern, psychisch Erkrankte und Obdachlose beziehungsweise davon bedrohte Menschen benötigen die Hilfe. Insgesamt wurden bisher circa 94 000 Euro gesammelt. "Es ist eine schöne Aufgabe, die Spenden in Empfang zu nehmen und zu verteilen", erklärte Richter.

Der Schirmherr, Landrat Willibald Gailler, zeigte sich beeindruckt von der erneuten Rekordsumme. Insbesondere, dass die Besucherzahlen über den langen Zeitraum nicht nachgelassen haben, sondern eher angestiegen sind, zeige die hohe Qualität des Konzerts. Er bedankte sich bei Roland Lehmeier, dem Hauptorganisator. Es sei keine Selbstverständlichkeit, sich ehrenamtlich für ein Projekt über einen so langen Zeitraum zu engagieren. Lehmeier war optimistisch, dass beim Konzert 2019 die 100 000-Euro-Marke geknackt wird.

csch