Sperrungen am Altdorfer Kreuz

Die Fahrbahnbrücken der A 6 über die A 3 werden abgerissen - vor 13 Minuten

ALTDORF - Die beiden Brücken der A 6 über die A 3 am Altdorfer Kreuz werden an diesem Wochenende abgebrochen. Deshalb sperrt die Autobahndirektion Nordbayern von Samstag, 11. März, ab 20 Uhr bis Sonntag, 12. März, um 6 Uhr die durchgehenden Fahrbahnen der A 3 im Bereich des Autobahnkreuzes Altdorf.

Während der Sperrung wird der Verkehr aus Frankfurt kommend am Autobahnkreuz Nürnberg über die A 9 umgeleitet und dann über die A 6 wieder auf die A 3 in Richtung Regensburg geleitet. Der Verkehr aus Richtung Regensburg wird vor dem Autobahnkreuz Altdorf an der Anschlussstelle Altdorf ausgeleitet und über die Staatsstraße 2240 bis zur Anschlussstelle Altdorf/Leinburg auf die A 6 geführt. Von dort geht es dann kurz in Richtung Nürnberg, um dann am Autobahnkreuz Altdorf die Fahrt über die A 3 in Richtung Frankfurt fortsetzen zu können.

Der Abbruchbereich wird die ganze Nacht taghell ausgeleuchtet, damit die acht schweren Hydraulikbagger gleichzeitig an allen vier Teilbauwerken arbeiten können. In 2016 wurden die beiden Bauwerke der Nebenfahrbahnen im Zuge der A 6 abgebrochen und erneuert. Aus diesem Grund können während der gesamten Bauzeit jeweils zwei durchgehende Hauptfahrstreifen der A6 pro Fahrtrichtung zur Verfügung gestellt werden. Der Hintergrund für den Ersatzneubau ist der schlechte Bauwerkszustand der bestehenden Brücken aus dem Jahre 1967 im Autobahnkreuz Altdorf im Zuge der A 6. Die Baukosten belaufen sich auf rund 10,6 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

hoe