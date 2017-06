Spiel der Farben und ein düsteres Statement gegen Sklaverei

NEUMARKT - Sie gehört von Anfang an mit dazu zum Altstadtfest: Die Ausstellung mit Werken von Künstlern aus den Partnerstädten. Sie wurde gestern in der Raiffeisenbank am Unteren Markt eröffnet. Zu sehen sind Werke von Wilma Coradello aus Mistelbach (links) und Sandrine Plante-Rougeol aus Issoire.

Wilma Coradello aus Mistelbach (links) und Sandrine Plante-Rougeol aus Issoire stellen in der RaiBa aus. Foto: Edgar Pfrogner



Die Arbeiten der Künstlerinnen könnten unterschiedlicher kaum sein: Bei Coradello finden sich neben einigen Portraits in erster Linie farbenfrohe Landschaftsbilder und bunte Blumen, bei Plante-Rougeol wird es einen Stock höher deutlich düsterer: Ihre Skulpturen von geknechteten Menschen sind ein Statement gegen die Sklaverei, die es auch heute in unserer modernen Welt noch immer gebe. Ihr Vater stammt von der Insel Reunion und hat ihre Werke stark beeinflusst. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 30. Juni.

