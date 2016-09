Spielende Kinder entdecken Stechrochen in Bach

Tier ist in Südamerika heimisch - gefährlicher Giftstachel - vor 50 Minuten

BARBING - Zwei spielende Kinder haben am Donnerstagnachmittag in einem Bach in Barbing bei Regensburg einen Stechrochen entdeckt. Das Tier hat einen gefährlichen Gift-Stachel und ist eigentlich in Flüssen in Südamerika heimisch. Der Rochen starb am Freitagmorgen in einer Tierauffangstation.

Zwei spielende Buben haben in einem Bach bei Barbing einen Stechrochen entdeckt. Das gefährliche Tier lebte noch, aber starb am Freitagmorgen in einer Tierauffangstation. © oh



Zwei spielende Buben haben in einem Bach bei Barbing einen Stechrochen entdeckt. Das gefährliche Tier lebte noch, aber starb am Freitagmorgen in einer Tierauffangstation. Foto: oh



Die sechs und acht Jahre alten Jungen spielten am Nachmittag am Aubach in Barbing, als sie einen größeren "komischen Fisch, der aussah wie eine Pizza" entdeckten. Eines der Kinder berichtete darüber abends seinem Vater, der dann gegen 21.15 Uhr mit seinem Sohn noch einmal zu der Stelle ging, an dem die Buben den Fisch gesichtet hatten.

Der Mann suchte mit einer Taschenlampe die Stelle gezielt ab und entdeckte dort den Stachelrochen. Allerdings war er sich nicht sicher ob das Tier noch lebt. Vorsorglich wurde die Polizei informiert. Diese informierte die Freiwillige Feuerwehr Barbing. Den Kräften der Wehr gelang es kurz vor 23 Uhr den offensichtlich kranken, aber noch lebenden Rochen einzufangen. Der Pfauenaugerochen, mit einem Durchmesser von rund 50 Zentimetern, wurde artgerecht verpackt und anschließend von einer Polizeistreife sofort in eine bereits telefonisch vorinformierte Tierauffangstation nach München verbracht. Der Fisch konnte zwar rechtzeitig dort eingeliefert werden, stab allerdings am frühen Freitagmorgen in der Auffangstation.

Wie der Rochen in den Aubach kam, ist unklar. Vermutlich wurde er ausgesetzt.



Fest steht, dass die Buben Glück hatten, weil das Tier einen Giftstachel hat, der insbesondere für Kinder tödliche Folgen hätte haben können.

Die Gemeinde Barbing sperrt den Aubach derzeit ab und stellt auch eine entsprechende Gefahrenbeschilderung auf. Um auszuschließen, dass sich noch weitere gefährliche Tiere im Bach befinden, wurde dieser im Laufe des Freitags durch die Feuerwehr Barbing gezielt abgesucht.



Die Polizei Neutraubling ermittelt gegen Unbekannt wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz und einer Ordnungswidrigkeit nach dem Landesstraf- und Verordnungsgesetz. Nach Auskunft der unteren Naturschutzbehörde unterliegt der Pfauenaugerochen nicht dem Artenschutz, ist aber als gefährliches Tier einzustufen, dessen Haltung bei der Behörde anzumelden ist.



Die Polizei Neutraubling bittet um Hinweise, insbesondere zum möglichen Halter des Tieres, unter der Telefonnummer 09401/9302-0.

nn