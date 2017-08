Spielstätten sind gefunden

NEUMARKT - Der K3-Kulturverein Neumarkt ist dabei, für nächstes Frühjahr ein Kleinkunst-Programm auf die Beine zu stellen, das an wechselnden Spielorten, darunter das Turnerheim und der Klostersaal im evangelischen Zentrum, über die Bühne gehen soll.

Der K3-Kulturverein will auch das neue Turnerheim für Veranstaltungen nutzen. © Hubert Bösl



Nachdem der Plan, im alten Bavaria-Kino am Unteren Markt eine alternative Kleinkunstbühne einzurichten, an den Miet- und Vertragsvorstellungen der Eigentümerin gescheitert war (wir berichteten), hat der K3-Kulturverein nach anderen Spielstätten gesucht und ist offenbar fündig geworden. Wie Vereinsvorsitzender Franz-Xaver Müller auf Nachfrage bestätigt, will man nun mehrere Orte nutzen, ohne die Suche nach einer festen Heimat in Neumarkt aufzugeben.

"Wir hoffen, dass das Turnerheim demnächst fertig wird, und haben auch mit der evangelischen Kirche schon Kontakt aufgenommen", sagt Müller. Man habe kein Problem damit, sich das Turnerheim mit dem Theaterverein Schlossspiele zu teilen. Müller ist zugleich Regisseur des Musical- und Theatervereins MUT, der die Bühne im Turnerheim ebenfalls nutzen will. Als weitere Spielorte für den K3-Kulturverein kämen das Kellergewölbe und die Säle der Residenz sowie das Johanneszentrum in Betracht. Was die Miete betrifft, so hofft Müller, "dass uns die Stadt und die Kirche da entgegen kommen".

Start im Frühjahr

Man arbeite am Kulturprogramm für das erste Vierteljahr und wolle Ende Februar, Anfang März 2018 damit starten, sagt Müller. Gefragt seien nun Ideen und interessante Künstler, für Anregungen ist Müller dankbar. Bis Oktober soll das Programm stehen. Geplant sind vier bis acht Veranstaltungen pro Monat aus den Bereichen Musik, Wort, Film, Cabaret. Eine Benefizveranstaltung soll Geld in die Vereinskasse spülen.

Die ist schon mit Spenden gefüllt, wollte der K3-Kulturverein doch das Bavaria-Kino für rund 100 000 Euro umbauen. Die Großspenden von der Stadt Neumarkt und einigen Firmen seien allerdings nicht abgerufen worden, die Kleinspenden seien Vereinsvermögen und würden für satzungsmäßige Zwecke, also zur Subventionierung von Kulturveranstaltungen verwendet, sichert Müller zu. An eine Rückzahlung sei nicht gedacht.

Der K3-Kulturverein hat aktuell 30 aktive und 50 Fördermitglieder. "Es dürfen gerne noch mehr werden", sagt Müller.

