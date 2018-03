Spielwaren Struwwelpeter schließt Mitte April

NEUMARKT - Und wieder macht ein alteingesessenes Geschäft in der Neumarkter Altstadt dicht. Die Spielwarenhandlung Struwwelpeter in der Kastengasse 28 schließt Mitte April.

Und wieder macht ein alteingesessenes Geschäft in der Neumarkter Altstadt dicht. Foto: Fritz Etzold



Der Ausverkauf läuft, „der Laden ist schon fast leer“, sagt die Betreiberin Birgit Heyne. Anlass für die Schließung seien nicht etwa schlechte Geschäfte, sondern private Gründe, sagt Heyne: „Ich will mich beruflich komplett verändern.“

Den Struwwelpeter gab es in Neumarkt 26 Jahre an verschiedenen Orten, Birgit Heyne war die letzten fünf Jahre die Inhaberin. Wie es mit dem Ladengeschäft weitergeht, ob es schon einen Nachmieter gibt, kann Heyne nicht sagen. Der Hauseigentümer ist in Urlaub und nicht zu erreichen.

