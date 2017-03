Sponsoren spendieren der CAH Neumarkt ein E-Mobil

Lieferwagen bringt die Stromspar-Checker leise und ohne Emissionen zu ihren Kunden im Stadtgebiet - vor 45 Minuten

NEUMARKT - Die Stromspar-Checker der CAH sind elektrisch unterwegs. Dank 21 Sponsoren fahren sie nun einem Renault Kangoo Z.E. mit Elektro-Antrieb.

Eine Sponsoren-Gruppe macht‘s möglich: Passend zum Thema fahren die Stromspar-Checker der CAH nun im Elektromobil zu ihren Einsatzorten. © Foto: André De Geare



Der Lieferwagen fährt leise und emissionsfrei; er hat eine Reichweite von etwa 100 Kilometern. Das reicht aus für die Stromspar-Checker, die Haushalte in Neumarkt und Umgebung beraten, wie sie weniger Energie verbrauchen.

Mit dem Kauf einer Werbefläche auf einem Renault Kangoo Kombi Z.E. haben die Sponsoren, neben der Stadt Neumarkt und dem Landratsamt Neumarkt auch zahlreiche Unternehmen ihr Scherflein für das neue Fahrzeug der CAH beigetragen. Die Vereinsvorsitzende Helga Franz bedankte sich bei den Sponsoren mit einer Urkunde.

OB Thomas Thumann, der schon seit einigen Jahren elektrisch mobil ist und auch in die Goldschmidtstraße selbstverständlich mit seinem "Stromer" vorgefahren war, konnte nur von guten Erfahrungen berichten. "Ich lege fast alle Strecken damit zurück", sagt Thumann. Gerade als Stadtauto oder als Zweitwagen, seien die Elektro-Autos ideal geeignet.

Inzwischen gebe es auch immer mehr öffentliche Ladestationen in der Stadt, etwa am Rathaus, am Landratsamt, an der Marktstraße oder bei den Stadtwerken. Doch auch wenn man den Wagen in der heimischen Garage auflädt, sind die Kosten überschaubar. "Mit Ökostrom sind es etwa 3,50 Euro auf 100 Kilometer", sagt Thumann. Allerdings müsse man natürlich das Gesamtsystem sehen, und dort schlagen die höheren Anschaffungspreise deutlich zu Buche. Doch hier zeige die Tendenz deutlich nach unten. "Es tut sich was", so Thumann.

HAUKE HÖPCKE