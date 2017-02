Sport mit Babybauch: "Ich brauche die Bewegung"

NEUMARKT - Eine Schwangerschaft bringt viele Veränderungen mit sich. Und einige davon betreffen auch das Thema Sport. Maike Albers, Fitnesstrainerin aus Neumarkt, hat während ihrer Schwangerschaft weiter Kurse gegeben und Sport getrieben – und wurde dafür nicht nur bewundert, sondern auch angefeindet.

Mit Baby im Bauch und Langhalter auf den Schultern: Für Maike Albers eine Selbstverständlichkeit. © Foto: privat



An den Tag von Pepes Geburt erinnert sich Maike Albers noch ganz genau. „Nach dem Aufstehen hatte ich so eine Ahnung, dass heute etwas passiert“, erzählt die 34-Jährige. Trotzdem machte sie sich auf den Weg ins Fitnessstudio, um ihren Step-Kurs zu geben.

Die Teilnehmer hatten sich längst daran gewöhnt, dass Maike Albers die einzige mit dickem Baby-Bauch war. Beim Aufwärmen merkte sie: Gleich könnte es losgehen. „Ihr müsst jetzt ein paar Wochen auf mich verzichten“, sagte sie in die Runde und machte sich auf den Heimweg.

Von zuhause fuhren die werdenden Eltern ins Krankenhaus, wo schließlich Sohn Pepe das Licht der Welt erblickte. Das Erstaunliche: Nach der kräfteraubenden Entbindung verspürte Maike Albers sofort den Drang, sich zu bewegen.

Fit nach der Entbindung

„Ich habe mich konditionell fit gefühlt“, sagt sie rückblickend über die Zeit nach dem Kreissaal. „Am liebsten wäre ich selbst auf die Station gelaufen.“ Sie ist überzeugt: Der regelmäßige Sport hat ihr geholfen, schnell wieder auf die Beine zu kommen.

Fitness-Kurse bis zum Tag der Entbindung? Aufstehen nach dem Kreissaal? Es waren nicht nur Worte der Bewunderung, die Maike Albers in den letzten Monaten der Schwangerschaft zu hören bekam. Sätze wie „Das kann doch nicht gesund sein“ oder „Wie kannst du das dem Baby nur antun?“ wurden ihr an den Kopf geworfen.

Seit über 15 Jahren ist Maike Albers im Kursbereich tätig und besucht regelmäßig Trainer-Fortbildungen. Was ihr bislang in Neumarkt gefehlt hat: Ein Kurs für Mütter mit Kindern. © Foto: privat



Das traf sie anfangs; mit der Zeit legte sie sich ein dickes Fell zu. Sie blieb fest davon überzeugt, dass der Sport ihr – und letztlich auch dem Kind – gut tun. „Ich hatte überhaupt keine Bedenken, denn mein Kleiner war ja gut geschnürt, muskulär gesichert, in seiner Ein-Zimmer-Wohnung eingepackt.“

Belastung moderat halten

Ihr Frauenarzt bestärkte sie in ihrem Tun. Im Abstand von zwei Wochen holte sie sich von ihm grünes Licht. Auch Dr. Karen Zilch vom Neumarkter Gesundheitsamt hat keine Bedenken, wenn schwangere Frauen Sport machen.

„Wer vorher fit war und sich gynäkologisch absichert, darf seinen Körper natürlich belasten“, sagt sie. Frauen, die vorher keinen Sport getrieben haben, rät sie, die Belastung moderat zu halten.

In jedem Fall profitieren Mutter und Kind von der Bewegung: Der Körper der beiden ist besser durchblutet und Wassereinlagerungen werden ebenfalls leichter abtransportiert. Und letztlich stärkt das auch das Babyherz, das bei jedem Training fleißig mitpumpt.

Von Risiko-Sportarten würde Dr. Karen Zilch Abstand nehmen. Dazu zählt sie beispielsweise das Skifahren oder Mannschafts-Sportarten wie Fußball oder Volleyball. „Die Sturz- oder Stoßgefahr ist dabei einfach zu groß.“

Die Ärztin spricht allerdings auch von einem Fall mit Seltenheitswert, wenn es um Maike Albers geht. Immerhin ging die, zwei Tage nachdem ihr Pepe geboren war, schon wieder spazieren. Nach 14 Tagen stieg sie wieder sanft ins Training ein – nach Absicherung durch die Hebamme.

Die wenigsten Kollegen im Fitnessstudio dürfte es überrascht haben, dass sie mit Pepe im Baby-Tragetuch auf dem Cross-Trainer schwitzte. „Der Kleine war absolut ruhig und schlief. Das muss er noch aus der Zeit im Bauch gewohnt sein“, sagt Albers.

Waschbrettbauch nach der Schwangerschaft

Nach einem Monat meldete sie sich offiziell als Trainerin in den Fitnesspark Neumarkt zurück. Die Teilnehmer ihres Kurses staunten nicht schlecht, als die frisch gebackene Mutter schlank und mit Waschbrettbauch vor ihnen stand. So lange es ging, hat Maike Albers ihre Bauchmuskeln gestärkt, in ihrem Fall: gestählt. „Zwei bis drei Tage nach der Entbindung war alles fast wie vorher“, erzählt sie.

Und wieder die alte Leier: „Wie hast du das gemacht?“ und „Sicher, dass du das schon wieder darfst?“ wollten die Frauen in ihrem Umfeld wissen.

Sie hatte genug davon. Von den immer gleichen Fragen, von den Vorwürfen und von der Unwissenheit der Leute. „Viele sind einfach nicht gut informiert“, findet sie.

Also hatte sie die Idee, in Neumarkt spezielle Kurse für Schwangere und für Mütter mit Kindern anzubieten. Mit Fitnesspark-Kollegin Susi Binner erarbeitete sie gemeinsam das Konzept „Love your Baby, love your Body“.

Die Mütter haben die Wahl zwischen zwei Kursen. Variante eins ist für Mamis, die überflüssige Babypfunde loswerden möchten. Das Kind wird vor Ort betreut, die Mütter schwitzen nebenan unter fachkundiger Anleitung. Aus eigener Erfahrung weiß Albers: „Durch die Bewegung schüttet der Körper Endorphine aus, das bekämpft den Baby-Blues.“

Bei Variante zwei spielt das Kind eine zentrale Rolle: Spielend sollen Mama und Baby Spaß an der Bewegung haben. „Mal ist das Kind in die Übung aktiv eingebunden, mal ist es passiver Teilnehmer“, erklärt die Trainerin ihre Vorgehensweise bei diesem Kurs.

Durch Kurse wie diese hofft sie, mehr Frauen für das Thema „Sport in der Schwangerschaft“ begeistern zu können. Vor allem aber wünscht sie sich, dass es irgendwann normal ist, wenn eine Frau mit dickem Babybauch ihrem Sport nachgeht. Vielleicht ja schon bei Pepes Geschwisterlein?

Tipps: Sport in der Schwangerschaft

Joggen: „Ich bin vor der Schwangerschaft viel gejoggt“, sagt Dr. Karen Zilch. Als der Bauch dann immer dicker wurde, ist sie lieber ins Schwimmbecken gestiegen. Das habe weniger etwas mit gesundheitlichen Bedenken zu tun gehabt als vielmehr mit dem körperlichen Wohlbefinden. Deshalb gilt: Eine Schwangere sollte schon vorher regelmäßig joggen gegangen sein und darf es mit dem Training nicht übertreiben. Ab dem 6. Monat empfiehlt es sich, aufs Walken umsteigen. Laufschuhe mit gut gedämpfter Sohle sind ratsam, um die Erschütterungen gering zu halten.

Schwimmen: Wassersportarten wie Schwimmen oder Aqua-Gymnastik sind in der Schwangerschaft sehr empfehlenswert. Die Übungen und Bewegungen im kühlen Nass trainieren die Ausdauer, lockern die Muskulatur und regen das Herz-Kreislauf-System an. Besonders gut an Wasser-Fitness: Die Gelenke werden geschont. „Und nicht zu vergessen: im Wasser fühlt man sich deutlich leichter“, sagt Karen Zilch.

Yoga: Prinzipiell eignet sich Yoga für jeden zu jeder Zeit. Allerdings gibt es heute eine Vielzahl von Yoga-Arten. Für Schwangere gibt es in Yoga-Zentren und an Volkshochschulen meist spezielle Angebote. Yoga fördert die Gelassenheit, Ausgeglichenheit und Stressresistenz der werdenden Mama. Auch bei der Entbindung kann eine Frau von den im Yoga-Kurs erlernten Atemtechniken profitieren.

Muskeltraining: Schwere Gewichte sollte man während der Schwangerschaft nicht stemmen. Aber es spricht nichts gegen ein gezieltes Muskeltraining im Fitnessstudio. Frauen, die bereits vor der Schwangerschaft länger an Geräten trainiert haben, können das auch weiterführen; allerdings sollte die Intensität verringert werden. Karen Zilch ergänzt: Wer vorher nicht viel Sport gemacht hat, sollte in der Schwangerschaft nicht übertreiben.“

Generell: Schwangere sollten während und nach dem Training immer genug trinken. Oberste Priorität hat der Wohlfühlfaktor. „Wenn ich mich nicht gut fühle, ruhe ich mich lieber aus“, bringt es Karen Zilch auf den Punkt. Sie empfiehlt zudem Übungen, die den Beckenboden stärken.

Generell nicht: Karen Zilch rät von Risikosportarten ab. Sie selbst hat während der Schwangerschaft auf Skifahren verzichtet. Das Risiko, zu stürzen oder mit einem anderen Skifahrer zusammenzustoßen, ist groß. Auch von Mannschafts-Sportarten wie Fußball, Handball oder Volleyball rät sie ab. Vor lauter Angst aber nicht einmal mehr aufs Fahrrad zu steigen, hält sie für übertrieben. „Passieren kann überall etwas.“ Im Zweifelsfall verschafft ein Gespräch mit einem Gynäkologen Klarheit.

PHILIP HAUCK

