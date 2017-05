Sportler und Schauspieler im Turnerheim

NEUMARKT - Es hat zwar länger gedauert als geplant, doch zumindest wird es nicht teurer: Die neue Sporthalle ist bald bezugsfertig und bis Ende des Jahres soll auch die Sanierung des "Kopfbaus" am Turnerheim beendet und der Saal wieder "bespielbar" sein.

Ortstermin im Turnerheim: Die Mitglieder des Bausenats informierten sich über den Baufortschritt. Schon bald soll die neue Halle für den Schulsport genutzt werden. © Foto: Edgar Pfrogner



Im dritten Anlauf ist jetzt auch endlich der Boden der Zweifach-Turnhalle ordentlich verlegt, schon bald kann der Neubau endlich für den Schulsport der nahe gelegenen Theo-Betz-Schule am Schießstättenweg genutzt werden, voraussichtlich im Herbst wird dann auch die Freigabe für die Vereine möglich sein.

Bei der Sanierung des Altbaus habe es "eine Überraschung nach der anderen" gegeben, begründete Stadtbaumeister Matthias Seemann bei einem Ortstermin vor der Sitzung des Bausenats die Bauverzögerung. Und er zollte Architekt und Statiker höchsten Respekt dafür, dass sie es durch "Notsicherungsmaßnahmen" verhindert haben, dass das Gebäude in sich zusammengekracht ist.

Schon bald soll es aber alle Vorschriften der Versammlungsstättenverordnung erfüllen und als Mehrzweckhalle genutzt werden können, beispielsweise für Theateraufführungen oder Vortragsveranstaltungen, mit genügend Platz für‘s Catering im Erdgeschoß.

Laden in der Stadt?

Die geplante Ansiedlung eines Edeka-Marktes an der Amberger Straße wollen die Stadträte nutzen, doch noch eine Art "Nachbarschaftsladen" mit Dingen des täglichen Bedarfs in der Innenstadt zu bekommen. Denn schon vor Jahren, als sich der Vollsortimenter für das Areal am alten Bauhof interessierte, habe er angeboten, auch einen Laden in der City einzurichten, erinnerte sich Helmut Jawurek. Jetzt hat Edeka das Gelände der früheren Gärtnerei Pohl gekauft und will dort einen 2000 Quadratmeter großen Markt errichten — wenn der Stadtrat einer Änderung des Flächennutzungsplanes zustimmt. Und das will er nur tun, wenn Edeka sich auch in der Stadt engagiert.

An dieses Angebot, so OB Thomas Thumann, habe er das Unternehmen auch längst erinnert. Und es gebe durchaus Chancen. Ein denkbarer Standort wäre vielleicht die geplante Gewerbeeinheit beim Neubau auf dem Hackner-Areal.

Warn-Schilder kommen

Noch unklar ist auch die künftige Verkehrssituation in der Mussinanstraße. Nach einem Verkehrsunfall hatten die Richter die dortige "Rechts-vor-Links"-Regelung bemängelt (wir berichteten), die Stichstraßen seien optisch als solche nicht eindeutig zu erkennen, die Mussinanstraße wirke wie eine Vorfahrtsstraße.

Um den rechtswidrigen Zustand zu beenden, sollen nun zunächst einmal Schilder aufgestellt werden, Gefahrenzeichen mit schwarzem Kreuz auf weißem Grund, die auf eine Einmündung mit Vorfahrt von rechts hinweisen.

Damit habe man zumindest einmal Zeit gewonnen und könne in Ruhe die verschiedenen Varianten diskutieren, wie die Vorgaben der Regierung umgesetzt werden können. Denn eines soll nach Möglichkeit verhindert werden: Dass für teures Geld an jeder Einmündung das Pflaster rausgerissen und durch Asphalt ersetzt werden muss.

Heftig debattiert wurde schließlich das Bebauungsplanverfahren an der Ecke Amberger Straße/Gerhart-Hauptmann-Straße, das zahlreiche Anwohner zur Sitzung in das Rathaus gelockt hatte.

Über 70 Einwendungen gab es gegen den beantragten dreigeschoßigen Neubau auf der freien Fläche an der Amberger Straße und die Planungen auf den dahinter liegenden Grundstücken. Vor allem Ursula Plankermann legte sich mächtig für die Nachbarn ins Zeug und mit dem Stadtbaumeister an. Wenn dort im Wohngebiet anstelle eines Einfamilienhauses plötzlich sechs Wohneinheiten mit zehn Metern Höhe entstehen sollen, sei das nicht nur extrem bürgerunfreundlich, sondern schlicht "ein Skandal".

Auch wenn die Entscheidung letztlich vertagt wurde, regte Werner Thumann an, die Diskussion über die "Nachverdichtung" noch viel grundsätzlicher zu führen.

