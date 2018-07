SRK Labersricht feierte 50-Jähriges

Gedenken an die Gefallenen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Feierlich hat die Soldaten- und Reservistenkamerad-schaft Labersricht ihr 50. Gründungsjubiläum gestaltet.

Nach dem Festgottesdienst marschierte die SRK Labersricht mit der Werkvolkkapelle, den Ehrengästen und den befreundeten Vereinen zum Ehrenmal vom „Gefallenen Soldaten“ auf dem Wolfsteiner Friedhof. Foto: Foto: Helmut Sturm



Die Kameraden und ihre Gäste zogen vom Gasthaus Wanke aus zur Kirche Heilig Kreuz. Angeführt von der Werkvolkkapelle, marschierten sie mit dem Patenverein, örtlichen Vereinen und einer Abordnung aus Mistelbach zum Festgottesdienst.

Pfarrer Krzysztof Labak sprach in seiner Predigt vom Gedanken des Friedens. Das Gebet um Frieden auf der Welt sei heute wichtiger denn je. "Dazu müssen wir alle an einem Strang ziehen. Beten wir um die Versöhnung zwischen den Menschen und Nationen." Gerade auch wegen ihrer leidvollen Geschichte stehe die Wolfsteiner Kirche Heilig Kreuz in Neumarkt für Frieden und Versöhnung, sagte der Geistliche. "Ich freue mich, dass unsere Kirchengemeinde zusammenhält und Menschen, die Sorgen haben oder einsam sind, zu uns kommen."

Nach dem Festgottesdienst marschierte die SRK Labersricht mit der Werkvolkkapelle, den Ehrengästen und den befreundeten Vereinen zum Ehrenmal vom "Gefallenen Soldaten" auf den Friedhof Heilig Kreuz. Feierlich legten sie einen Kranz zum Gedenken an die Gefallenen der beiden Weltkriege nieder.

In Marschformation bewegte sich der Kirchzug wieder zum Gasthaus Wanke. Dankesreden und ein gemeinsames Mittagessen standen auf dem weiteren Programm.

"Hervorragende Leistung"

Schirmherr Oberbürgermeister Thomas Thumann gratulierte den Kameraden der SRK Labersricht zu ihrem 50-jährigen Bestehen. "In einer Zeit, in der immer mehr SRK vor der Auflösung stehen, ist dies eine ganz besonders herausragende Leistung." Ausdrücklich lobte der OB die musikalische Gestaltung des Festgottesdienstes der Werkvolkkapelle mit der "Schubert-Messe".

Walter Ofenauer senior, Obmann der OKB aus Mistelbach, erinnerte an die Verbundenheit beider Kameradschaften und gratulierte zum Jubiläum. Erwin Schwarz, Vorsitzender der SRK Labersricht, blickte auf die Gründung des Vereins am 27. Juli 1968 kurz zurück. Johann Zwengauer war der erste Vorsitzende. Die Fahnenweihe erfolgte am 4. Juli 1971 und die SKK Pelchenhofen übernahm die Patenschaft. Zum zehnten Jubiläum wurde eine Festschrift herausgegeben.

Mit 120 Mitgliedern erreichte die SRKihren absoluten Höchststand. Derzeit zählt der Verein 44 Mitglieder. Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt: MdB Alois Karl, Erwin Schwarz, Dietmar Seidel, Georg Bierschneider, Hans Bradl, Rudolf Kriha.

HELMUT STURM