"Staatsanwalt" war ein Betrüger

NEUMARKT - Dreiste Masche am Telefon: Betrüger geben sich als Vertreter von Staatsanwaltschaft und Polizei aus.

Manche Betrüger geben sich am Telefon als Staatsanwälte oder Polizisten aus. © Jan-Philipp Strobel/Archiv- und Symbolbild (dpa)



So erhielt eine 54-jährige Frau aus Neumarkt mehrere Anrufe. Eine Frau gab sich als Rechtspflegerin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main aus und teilte mit, dass die Angerufene über 18 000 Euro Schulden habe und diese nun bezahlt werden müssten. Bei einem erneuten Anruf von einem "Staatsanwalt" wurde sich auf eine Zahlung von 1000 Euro geeinigt, die in bar per Einschreibung an eine Adresse in der Türkei gehen soll.

Etwas später erhielt die Neumarkterin einen Anruf unter der Telefon-Nummer der Polizei Neumarkt, in dem es hieß, dass nun eine Anzeige gegen sie läuft. Die Neumarkterin hat nichts bezahlt.

Diese Masche gibt es seit Mitte 2016 bereits mehrfach im Bundesgebiet Deutschland gibt. Allein in Bayern sind bereits über 40 solche Fälle bekannt. Die Polizei warnt, dass über das Internet auch amtliche Telefon-Nummern generiert werden können. Deshalb ist es wichtig, sich durch einen Rückruf über den Wahrheitsgehalt zu vergewissern.

