Staatsmedaille für ehemaligen Bauern-Obmann

BBV-Funktionär Martin Schmid wurde als "ehrenamtliches Rückgrat der Gesellschaft" gewürdigt — Feierstunde in München - vor 29 Minuten

MÜNCHEN/NEUMARKT - Mit Staatsmedaillen hat Landwirt- schaftsminister Helmut Brunner 36 Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich über viele Jahre hinweg als Ehrenamtliche im Bayerischen Bauernverband für den bäuerlichen Berufsstand engagiert haben – darunter der ehemalige BBV-Kreisobmann Martin Schmid.

Der ehemalige BBV-Kreisobmann Martin Schmid (2.v.re.) hat in München vom bayerischen Landwirtschaftsminister Helmut Brunner die Staatsmedaille erhalten. © Foto: Baumgart/StMELF



Damit würdigte der bayerische Landwirtschaftsminister Minister ihre besonderen Verdienste um die bayerische Land- und Forstwirtschaft. Im Rahmen einer Feierstunde im Landwirtschaftsministerium in München überreichte der Minister den Geehrten ihre Auszeichnungen. "Mit Ihrem langjährigen ehrenamtlichen Einsatz haben Sie sich nicht nur um die Landwirtschaft in Bayern, sondern um unser ganzes Land und seine Menschen verdient gemacht", sagte Brunner in seiner Laudatio.

"Die Seele unseres Landes"

Die Bäuerinnen und Bauern bezeichnete er als "die Seele unseres Landes", das Ehrenamt als das "Rückgrat unserer Gesellschaft", das nicht nur in Notzeiten unerlässlich sei. "Sie haben Verantwortung übernommen und dabei einen wichtigen Beitrag zur positiven Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums geleistet", sagte der Minister. Die Staatsmedaille sei Dank und Anerkennung für diese Leistungen. Landesweit übernehmen mehr als 10 000 Männer und Frauen – von der Orts- bis auf die Landesebene – ehrenamtliche Aufgaben im Bayerischen Bauernverband. Alle ausgezeichneten Funktionsträger haben ihre Ämter viele Jahre lang ausgeübt und sie bei den turnusmäßigen Neuwahlen der Verbandsgremien zu Anfang des Jahres abgegeben.

