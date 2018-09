Stabwechsel bei der UPW

Vorsitzender Lehmeier stellt sich nicht mehr zur Wahl - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die UPW Neumarkt wählt in ihrer Mitgliederversammlung am Donnerstag, 20. September, ab 19 Uhr im Sportheim in Stauf einen neuen Vorsitzenden. Dabei wird es auf jeden Fall einen Wechsel geben.

Bernhard Lehmeier ist seit 2009 Vorsitzender der UPW. © Foto: Distler



Bernhard Lehmeier ist seit 2009 Vorsitzender der UPW. Foto: Foto: Distler



UPW-Chef Bernhard Lehmeier, der seit 2009 an der Spitze der Parteifreien in Neumarkt steht, wird sich für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stellen.

Nach Informationen der Neumarkter Nachrichten hört der Bauingenieur aus privaten Gründen auf und möchte deshalb die künftigen Geschicke des UPW-Ortsverbandes in andere Hände legen.

hoe