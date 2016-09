Stabwechsel im Freystädter Rektorat

FREYSTADT - Mit vielen Herausforderungen und neuen Aufgaben sieht sich Rektorin Christine Gottschalk, die neue Schulleiterin der Martini-Schule Freystadt, konfrontiert.

Viel Arbeit wartet auf Schulleiterin Christine Gottschalk. © Foto: Anne Schöll



Sie ist Nachfolgerin von Cornelia Krodel, die bereits zum Halbjahr im Februar 2016 wegen beruflicher Umorientierung von ihrem Amt als Rektorin beurlaubt worden war.

Insbesondere die bevorstehende Schulhaussanierung mit Erweiterungsanbau werfen ihre Schatten voraus und bringen viele organisatorische und logistische Herausforderungen für sie mit sich, weiß sie. Sie war gegen Ende des zurückliegenden Schuljahres bei Besichtigungsfahrten zu anderen Schulen mit Bürgermeister Alexander Dorr, Mitarbeitern des beauftragten Architekturbüros und vielen Kollegen mit dabei.

„Mit Zuversicht an die Arbeit“

„Ich gehe mit Zuversicht an die verantwortungsvolle Aufgabe heran, weil mir meine Vorgängerin und Konrektor Herbert Lauterkorn ein gut bestelltes Haus übergeben haben.“ Ab September werden an der Martinischule 19 Klassen unterrichtet, darunter eine Sonderklasse mit Kindern von Asylbewerbern; insgesamt sind das 434 Kindern. Für die Klassen zwei bis neun wird der Unterricht am Dienstag, 13. September, um 8 Uhr, beginnen. Die Abc-Schützen werden mit ihren Eltern um 9 Uhr in der Aula empfangen.

Am Dienstag endet für die ersten Klassen der Unterricht um 10.30 Uhr. Im Anschluss findet für sie der Gottesdienst in der Pfarrkirche statt, einen Tag später für die Klassen zwei bis fünf um 8.45 Uhr, am Donnerstag für Jahrgangsstufen sechs bis neun um 10 Uhr. Für alle Klassen endet der Unterricht die ersten drei Tage um 11.20 Uhr, ab Freitag nach Stundenplan.

Ohne Klassenführung

Ohne Klassenführung unterrichten Schulleiterin Christine Gottschalk, Konrektor Herbert Lauterkorn, Förderlehrer Frank Renner, Lehrerinnen Birgit Angloher, Sonja Langner, Melanie Fruth und Katrin Scheuerer, die Mobilen Reservelehrkräfte Martina Kleinod und Carolin Pirzer sowie die Lehramtsanwärter Manuel Volaric und Marvin Willumat. Fachlehrkräfte für die Bereiche „Soziales“ sowie „Ernährung und Gestaltung“ sind Martina Mößel, Andrea Bachhofer, Petra Ochsenkühn und Roswitha Karmann.

Für die Fächer „Wirtschaft“, „Buchführung“ und „Technik“ sind Hermann Feierle und Oliver Jordan verantwortlich. Des Weiteren wurde der Schule der Fachlehrer Gerald Lang mit einigen Unterrichtsstunden zugewiesen.

Katholischen Reli-Unterricht geben Pfarrer Andreas Hanke, Pater Bartimäus und die Religionspädagogen Konrad Fuchs und Gertrud Schels. Für den evangelischen Reli-Unterricht sind Pfarrer Tobias Schäfer und Pfarrerin Marie Henkys zuständig. Die Mittagsbetreuung übernehmen die Erzieherin Sonja Münch, Elisabeth Motz, Heidi Hawa, Sissi Harrer, Gabi Rudolph und Kerstin Zeise.

Öffnungszeiten während der Schulzeit sind von 11.20 Uhr bis 14.20 Uhr, bei Bedarf bis 15.45 Uhr.

Klassenführungen: Klasse 1a: Kerstin Brücher, 1b: Renate Hilpoltsteiner, 2a: Julia Solar, 2b: Monika Schötz, 3a: Claudia Conrad, 3b: Julia Reindl, 4a: Stefanie Sturm, 4b: Andrea Bruckner, 4c: Karin Donauer, 5a: Christa Dobmann, 5G Christiane Lohbauer, 6G: Xaver Großhauser, 7G: Gabriele Herzog, M7: Bernhard Netter, 8a: Hans-Peter Maier, 8G: Ulrike Hermberg, 9G: Beate Meckler, M9: Bettina Scharf. Weitere Informationen unter * (0 91 79) 9 40 99 25.

ANNE SCHÖLL