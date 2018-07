Stadt Neumarkt gibt Gas bei der TH-Außenstelle

NEUMARKT - Beim Bau der Außenstelle der TH Nürnberg am Residenzplatz drückt die Stadt nun aufs Gaspedal. "Wir müssen ordentlich Dampf machen", sagte Hochbauamtsleiter Thomas Beygang.

Das ehemalige Altenheim am Residenzplatz steht seit 2002 leer. An dieser Stelle soll eine Außenstelle der TH Nürnberg entstehen. © Hubert Bösl



Der ursprüngliche Terminplan sei "infolge der Klärung des Themenkomplexes ,Einsatz kommunaler Finanzen im Hochschulbau‘ nicht mehr zu schaffen, sagte Beygang. Hinzu komme der nachträgliche Wunsch nach einer Tiefgarage, die zusätzliche Voruntersuchungen notwendig mache.

Die Planungszeit werde 17 Monate in Anspruch nehmen, die Bauzeit 21 Monate; zusammen also knapp zwei Jahre. "Das können wir nicht beeinflussen", sagte Beygang. Alle Büros, die sich an der Ausschreibung beteiligt hatten, seien zu demselben Ergebnis gekommen.

Deshalb sollen nun die für die Baufeldfreimachung vorbereitenden Maßnahmen schon losgehen, während noch geplant wird. Vorgezogen werden die Ausschreibung des Abbruchantrags, die Schadstoffuntersuchungen, die Beauftragung der Baugrunduntersuchung und die Ausschreibung der Bodenarchäologie. Neun bis zehn Monate kalkuliert Beygang für alles zusammen. Denn die Aufträge müssen EU-weit ausgeschrieben werden. Das kostet Zeit.

Ohne dass parallele Arbeiten würde sich der eigentlichen Baubeginn also noch einmal verzögern. "Doch so ist es möglich die verlorene Zeit wenigsten zum Teil wieder hereinzuholen", sagte Beygang.

