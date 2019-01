Stadt Neumarkt hat einen Glücksforscher eingeladen

NEUMARKT - Der Neujahrsempfang der Stadt Neumarkt findet am Freitag, 18. Januar, im Reitstadel statt. OB Thomas Thumann wird dazu wieder eine Auswahl an geladenen Gästen aus verschiedenen Bereichen des wirtschaftlichen, geistlichen, sozialen, kulturellen und ehrenamtlichen Lebens der Stadt begrüßen können.

Der Glücksforscher Karlheinz Ruckriegel ist der Hauptredner beim Jahresempfang der Stadt Neumarkt. Foto: Foto: Steffen Giersch



Der Gastredner ist diesmal Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel, der auch als "Glücksforscher" bekannt geworden ist. Sein Vortrag unter dem Titel "Glücksforschung — worauf es wirklich im Leben ankommt" beschäftigt sich auch mit der Frage, was die "Glücksfaktoren" sind, was Glücklichsein bringt und was die Erkenntnisse der Glücksforschung für den Einzelnen bedeuten. Zu Beginn des Neujahrsempfangs wird Thumann in seiner Neujahrsrede einen Ausblick auf das Jahr 2019 in Neumarkt geben.

Bürgerschaftliches Engagement

Zusammen mit dem Vorsitzenden des Vereins FAN, Sebastian Schauer, wird der OB dann die Auszeichnung "Stille Helden – Neumarkter Preis für bürgerschaftliches Engagement" überreichen. Musikalisch umrahmt wird der Neujahrsempfang heuer vom Vokalensemble "Bertomijo".

Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel lehrt Volkswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule Nürnberg. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich Makroökonomie, hier insbesondere bei der Geld- und Währungspolitik.

Seit 2005 beschäftigt er sich auch mit Verhaltensökonomie (Behavioral Economics) und der interdisziplinären Glücksforschung.

Thema fürs Nobel-Komitee

Wie wichtig dieses Themengebiet geworden ist, zeigt die Tatsache, dass für Arbeiten auf dem Gebiet der Glücksforschung und der Verhaltensökonomie in den letzten Jahren Nobelpreise für Wirtschaftswissenschaften verliehen wurden (2002, 2013, 2015 und 2017). Prof. Dr. Ruckriegel ist beratend und als Vortragender bei einigen Unternehmen und in der Politik tätig.

Bisher waren schon so berühmte Gastredner wie Pater Anselm Grün, der Zeitmanagement-Experte Lothar J. Seiwert, der frühere Pressechef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und ehemalige Chefredakteur des Sportmagazins Kicker, Rainer Holzschuh, der Überlebenskünstler Rüdiger Nehberg, der Astronaut Prof. Dr. Ulrich Walter, der Abenteurer, Polfahrer und Kameramann Thomas Ulrich oder der als "deutscher 007" bezeichnete Geheimagent Leo Martin zu Gast beim Neujahrsempfang in Neumarkt gewesen.

