Stadt Neumarkt investiert kräftig in Infrastruktur

Kommunaletat sinkt aber auf knapp 132 Millionen Euro - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Ein Haushalt ist kein Wolkenkuckucksheim. Deshalb hat Leitender Verwaltungsdirektor Josef Graf darauf hingewirkt, möglichst realistische Ansätze in das Zahlenwerk einarbeiten zu können. So sinkt der Gesamtetat der Stadt Neumarkt im Vergleich zu 2016 um 12,3 auf 131,6 Millionen Euro. Und doch ist darin viel Luft für hohe Investitionen.

Die Finanzierung des Turnerheimes ist ein großer Brocken. © Günter Distler



"Das sonnige Wetter passt zu unserem Haushalt" meinte Oberbürgermeister Thomas Thumann gestern bei der Vorstellung des über 500 Seiten starken Entwurfs zusammen mit Graf und Verwaltungsrat Raimund Tischer aus der Kämmerei.

Dabei zog er zunächst ein kurzes Resümee des Jahres 2016, für das inzwischen die Abschlüsse vorliegen. Und das war schon ein "überaus starkes Jahr", in dem Stadt und Stadtwerke über 50 Millionen Euro investiert haben. Um das alles zu stemmen mussten dank weiter sprudelnder Einnahmen auch nur 1,65 Millionen Euro aus den Rücknahmen entnommen werden. Allein an Gewerbesteuereinnahmen flossen 24,5 Millionen Euro in den Stadtsäckel, dazu kamen noch einmal 21 Millionen aus der Einkommenssteuer.

In diesem Jahr werden ähnlich hohe Werte erwartet, deshalb sei die Stadt für die bevorstehenden Aufgaben gerüstet, auch wenn die Rekordsumme von 18 Millionen Euro an Kreisumlage bezahlt werden muss und die Personalausgaben wegen neuer Stellen und der Tariferhöhungen auf 14,75 Millionen Euro steigen.

7,5 Millionen für das Bad

Größter Einzelposten auf der Investitions-Liste ist wie erwartet das Ganzjahresbad: Dafür überweist die Stadt heuer an die Stadtwerke 7,5 Millionen Euro. Augenfällig auch die Kosten für das Turnerheim, für das in diesem Jahr 5,2 Millionen Euro veranschlagt sind. Gleichwohl werden von Stadt und Stadtwerken 2017 insgesamt 63 Millionen Euro investiert.

Derzeit ist das Sparschwein mit 82 Millionen Euro noch prall gefüllt, die Stadt gleichzeitig praktisch schuldenfrei. Dies nicht zuletzt deshalb, weil im vergangenen Jahr nicht alles umgesetzt worden ist, was eingeplant gewesen war, und deshalb von der vorgesehene Entnahme von 24 Millionen Euro aus den Rücklagen der Großteil nicht benötigt wurde.

