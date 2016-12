Stadt Neumarkt mahnt: Silvestermüll mitnehmen

Damit das neue Jahr nicht mit einem Berg Unrat in Parks und auf Plätzen beginnt - vor 1 Stunde

An Silvester ist in vielen Kommunen Ausnahmezustand. Entsprechend sehen öffentliche Plätze aus. Die Verantwortlichen der Stadt Neumarkt hoffen, dass die Bürger aktiv etwas gegen die Abfallflut tun, wie Stadtsprecher Franz Janka präzisiert.

Solch ein Anblick muss doch wirklich nicht sein. © Foto: Fellner



Solch ein Anblick muss doch wirklich nicht sein. Foto: Foto: Fellner



Silvester bringt der Stadtreinigung einen erhöhten Aufwand. Da ist ein ziemliches Chaos aufzuräumen, oder?

Franz Janka: Eigentlich zunächst nicht. Es gilt ja das Verursacherprinzip: Wer Schmutz hinterlässt, der muss ihn auch wieder wegmachen.

Die Stadtreiniger haben am Neujahrstag bestimmt einen erhöhten Aufwand. Wie viele Mitarbeiter sind erfahrungsgemäß im Einsatz?

Janka: Heuer sind zwei Trupps im Einsatz, die aber nur im engsten Innenstadtbereich unterwegs sein werden: Münsterplatz, Rathausplatz, Hofkirche, evangelische Kirche, Bahnhofstraße, um dort das Nötigste wegzumachen.

Ist es nicht schon fast Vandalismus, wie manche Straßen und Plätze nach der Silvesternacht aussehen, nicht nur in Neumarkt, sondern auch in anderen Städten und Gemeinden?

Janka: Gegen das Feiern in der Silvesternacht hat niemand etwas. Danach muss man aber auch den Dreck und alle Hinterlassenschaften wegräumen und wegputzen. Dafür gibt es Abfalleimer und Tragebehälter, mit denen man vorher alles an Ort und Stelle gebracht hat. Und so kann man alles auch wieder beseitigen, und niemand muss sich gestört fühlen.

Also die Stadt erwartet von den Bürgern, dass sie durch entsprechendes Verhalten der Vermüllung in der Silvesternacht entgegenwirken.

Janka: So lautet unser Appell. Die Bürger sollen doch ihre mitgebrachten Kracher, Böller, Feuerwerkskörper, Raketen, Getränkeflaschen, Gläser, Pappbecher, alles was sie zum Feiern auf öffentliche Plätze mitbringen, danach wegräumen und mitnehmen.

WOLF-DIETRICH NAHR