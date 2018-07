Stadtarchiv sucht Hinweise zu Foto aus Pyrbaum

PYRBAUM - Das Stadtarchiv Neumarkt hat ein Foto gefunden, das in Pyrbaum aufgenommen wurde und eine größere Gruppe Herren in Zivil und Uniform, weitgehend mit militärischen Auszeichnungen, zeigt. Gesucht werden insbesondere das Aufnahmedatum, der Anlass und eventuell Namen zu den abgebildeten Personen.

Zahlreiche Männer in Uniform und in Zivil zeigt das Foto. Wer weiß mehr dazu? © nn/Foto: Stadtarchiv



Das Stadtarchiv vermutet, dass es sich um die Aufnahme eines Soldatenvereins handeln könnte, vielleicht aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, möglicherweise sind es Kriegsheimkehrer 1919 bei einer Empfangsfeier.

Aufgenommen wurde es von der Photographischen Union Neumarkt. Diese gab es seit 1909 als Atelier von Josef Stegmeier, der sich 1919 offiziell mit den Photographen Xaver Hailer und Leonhard Weber zusammenschloss. Zu datieren wäre das Foto am wahrscheinlichsten in den Zeitraum 1919 bis circa 1925.

"Vermutlich erhielten die abgelichteten Herren eine oder mehrere Ausfertigungen des Gruppenbildes, sodass heute noch in Alben oder Sammlungen beschriftete Exemplare existieren müssten", teilte das Stadtarchiv mit.

Dieses sucht insbesondere das Aufnahmedatum, den Anlass und eventuell Namen zu den abgebildeten Männern. Wer möglicherweise weiterhelfen kann, darf sich an das Stadtarchiv Neumarkt wenden, Tel.: (0 91 81) 2 55 26 40 oder per E-Mail an: stadtarchiv@neumarkt.de.