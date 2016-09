Stadtlauf 2016: Addisu Tulu Wodajo läuft allen davon

Rund 2200 Läufer im strömenden Regen - Vorjahressieger gewinnt Halbmarathon, Böllet und Lang den 10,5-km-Lauf - vor 52 Minuten

NEUMARKT - Die 17. Auflage des Neumarkter Stadtlauf hat Titelverteidiger Addisu Tulu Wodajo überlegen gewonnen. Der in Wendelstein lebende Äthiopier konnte bei strömenden Regen seine Bestmarke im Halbmarathon, die er im Vorjahr aufgestellt hat, allerdings nicht unterbieten. Den 10,5-km-Lauf gewannen Stefan Böllet und Michael Lang vor Marco Benz.

Die Läufer an der Getränkestation im LGS-Park. © Wolfgang Fellner



Auch wenn das Wetter heuer nicht das beste war - es nieselte, mit unter regnete es auch stärker -, strömten die Läufer schon um 9 Uhr hoch motiviert in die Altstadt.

Schaut idyllisch aus, ist es aber nicht: Entlang des alten Kanals geht es vor zur B8. © Wolfgang Fellner



Obwohl er noch einen Marathon - vor zwei Wochen gelaufen und gewonnen in der fränkischen Schweiz - in den Knochen hatte, lief Vorjahressieger Addisu Tulu Wodajo dem Feld schon kurz nach dem Startschuss locker davon. Der 24-Jährige überquerte weit vor den 10,5-km-Läufern zum ersten Mal die Ziellinie, er beendete den Halbmarathon in einer Zeit von 1:11,15 Stunden.

Arm in Arm kamen der Pavelsbacher Stefan Böllet und der Oberölsbacher Michael Lang als Erste des 10,5-km-Laufs an. Dicht gefolgt vom früheren Seriensieger Marco Benz.

Es ist soweit: Bei strömenden Regen sind die Läufer auf die Strecke. © Nicolas Damm



Teilnehmerstärkste Gruppen: Vorneweg lief hier Dehn + Söhne mit 101 Läufern, gefolgt von "Chancen statt Grenzen" mit 63 Läufern, fast alles Flüchtlinge, und Max Bögl, der 48 Teilnehmer auf die Runde schickte.

Gleich geht der Stadtlauf 2016 los, hier schon das Warm up © Nicolas Damm



Aufgepasst: Um 13.30 Uhr gehört die Rennpiste in der Altstadt dem Nachwuchs. 310 Kinder kämpfen in sechs Läufen um Minuten und Sekunden.

Aktualisiert am 18.09.2016, 12.00 Uhr

wof