Stadtlauf 2017: Addisu glückt das Triple

NEUMARKT - Beim 18. Neumarkter Stadtlauf schaffte der äthiopische Stargast Addisu Tulu Wodajo im Halbmarathon den Hattrick.

Beim 18. Neumarkter Stadtlauf schaffte der äthiopische Stargast Addisu Tulu Wodajo im Halbmarathon den Hattrick. © Andre De Geare



Nach Siegen 2015 und 2016 war der 25-jährige Wahlbayer trotz einer schmerzhaften Fußverletzung auch in diesem Jahr nicht zu schlagen. Mit 21 Sekunden Vorsprung lief der Afrikaner nach 21 Kilometern vor Stefan Böllet (TSV Pavelsbach) über die Ziellinie am Neumarkter Rathaus. Dritter auf dem Podium war mit über acht Minuten Rückstand auf den Zweitplatzierten Hynek Frauenberg vom LLC Lindelburg.

Die Frauen sahen im Halbmarathon Christine Ramsauer vom LAC Quelle Fürth, Stephanie Bötzl vom TSV Wolfstein und Eva Haberl von der SpVgg Wolfsbuch-Zell an der Spitze.

Bei perfektem Laufwetter und ohne Regen bis zum frühen Nachmittag waren 2050 Sportler am Start. Den halben Halbmarathon über 10,5 Kilometer machten Athleten aus dem Landkreis Neumarkt unter sich aus. Michael Lang vom Lauftreff SC Oberölsbach krönte die Saison mit dem Sieg, nachdem er beim Halbmarathon auf Mallorca auf dem Treppchen ganz oben gestanden hatte und von der Senioren-Leichtathletik-EM im dänische Aarhus die Heimreise mit einer Mannschaftsmedaille angetreten hatte.

Namensvetter Florian Lang vom Team Partl belegte über 10,5 Kilometer den zweiten Platz. Rang 3 ging an Marco Benz (Twin Neumarkt). In der Wertung der weiblichen Teilnehmer machte Elena Illeditsch das Unmögliche möglich: Nach dem Sieg beim Elementelauf am Vortag gewann sie auch den 10,5-Kilometer-Lauf vor Julia Schmidbauer (Skivereinigung Amberg) und Petra Stiegler (Twin Neumarkt).

Beim Funrun über fünf Kilometer sah das Publikum unter anderem das Geschwisterpaar Vanessa und Christoph Sturm aus Postbauer-Heng in der ersten Startreihe. Beide gingen aus dem Wettbewerb als Sieger hervor. Während Christoph Sturm für Twin Neumarkt startet, läuft seine Schwester für SWC Regensburg.



Unter den alten Ampfelbäumen sauste die Jagd am Alten Kanal entlang. © Wolfgang Fellner



Stadtmeister beim Halbmarathon wurden Lukas Gruber (Twin Neumarkt) und Marianne Hummel (Max Bögl Running Team). Den lokalen Titel über 10,5 Kilometer holten sich Petra Stiegler und Marco Benz (beide Twin Neumarkt). Die besten Neumarkter beim Jugendlauf waren Marvin Goepel und Samina Lösel (ASV Neumarkt).

