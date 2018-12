Stadtpark-Bäume: Listen liegen aus

Unterschriften noch möglich - Initiatoren zuversichtlich - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Die Unterschriftenaktion zum Bürgerbegehren „Bäume erhalten – Stadtpark ökologisch gestalten" geht weiter, teilen die Neumarkter SPD und der Bund Naturschutz mit.

Um den Erhalt unter anderem dieser Buchen geht es bei den Unterschriften fürs Bürgerbegehren. © Hauke Höpcke



Am Mittwoch 19., und am Freitag, 21. Dezember können alle Interessierten ihre Unterschrift im Bürgerbüro der SPD im Parkhaus Ringstraße leisten, damit ein Bürgerentscheid für die Umgestaltung und Erweiterung des Stadtparks mit der Erhalt der zur Fällung vorgesehenen Bäume realisiert werden kann. Die Unterschriftenlisten liegen an beiden Tagen von 16 bis 18 Uhr aus. Unterschriebene Listen können auch in den Briefkasten der SPD am Bürgerbüro eingeworfen werden.

Auch in der Geschäftsstelle des Bund Naturschutz können sich in die Bürger noch die ganze Woche in die Listen für das Bürgerbegehren eintragen.Öffnungszeiten sind: Mittwoch;: 9 bis 11 Uhr, Donnerstag 14.30 bis 18 Uhr, Freitag: 9 bis 11 Uhr und am Montag von 9 bis 11 Uhr.

"Baumschutzengel" auf Tour

Die Initiatoren seien zuversichtlich, dass sie die rund 2200 Unterschriften für den Erhalt der Stadtparkbäume zusammenbringen und damit ein Bürgerentscheid in Gang kommt, schreiben Sigrid Schindler, Ursula Plankermann und Alfons Greiner vom BN.

Am Mittwoch und am Freitag werden auch die "Baumschutzengel" von 14 bis 16 Uhr in der Innenstadt Unterschriften sammeln

nn