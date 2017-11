Stadtrat Neumarkt macht Weg frei für Edeka

Markt an Amberger Straße — "Nachbarschaftsladen" in der Altstadt ist vom Tisch - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Hecken und Bäume an der ehemaligen Baumschule Pohl sind längst gerodet. Jetzt ist fix, dass Edeka dort in absehbarer Zeit einen Supermarkt bauen darf.

Das Gelände der ehemaligen Baumschule Pohl ist offiziell noch als landwirtschaftliche Fläche in den städtischen Plänen verzeichnet. Jetzt wird die Gärtnerei-Brache zum Sondergebiet „Handel“. © Foto: André De Geare



Edeka plant in dem Eck zwischen Amberger Straße und Thüringer Straße einen Markt mit 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Auf zwei Ebenen sind 160 bis 200 Parkplätze vorgesehen.

Der Stadtrat hat den Weg frei gemacht. Mit 18:11 Stimmen fiel die Entscheidung für eine Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans genau für dieses Grundstück. Hintergrund: Die Nachbarn wollten ihre Äcker nicht verkaufen.

Mit diesem Beschluss ist ein sogenannter "Nachbarschaftsladen" in der Innenstadt mit Dingen des täglichen Bedarfs vom Tisch.Im Mai hatte der Bausenat seine Zustimmung noch daran geknüpft, dass Edeka sich auch in der Stadt engagiert.

Die Edeka lehnt dies ab. Ein solcher Laden sei "von vorneherein ein wirtschaftliches Verlustgeschäft", heißt es in der Stellungnahme. Als Alternative bietet Edeka an, eine Ansiedlung am Oberen Tor zu prüfen, wenn in einigen Jahren das Sonderpädagogische Förderzentrum in sein neues Gebäude umgezogen sei, das der Landrat neben dem Ostendorfer-Gymnasium bauen lässt.

Auch der Leiter des Stadtplanungsamtes, Ralf-Peter Hofmann, sagte aus planerischer Sicht sei ein Nachbarschaftsladen nicht notwendig. Durch den Rewe im Neuen Markt sei die Versorgung der Innenstadt gesichert. Er befürchtet, dass ein zusätzlicher Markt die bestehenden Metzger und Bäcker gefährdet.

Nur unverbindliche Zusagen?

"Der Nachbarschaftsladen ist der einzige vertretbare Grund, weshalb wir eine landwirtschaftliche Fläche umwidmen sollten", sagte Ferdinand Ernst (CSU). Die Zusagen von Edeka zu unverbindlich. Er plädierte für eine Rückstellung des Planverfahrens.

Helmut Jawurek (CSU) sprach von Spekulation. Der Preis des Grundstücks steige dadurch auf das Zehnfache, sagte er. "Das geht schon, aber nur wenn der bereits 2010 versprochene Nachbarschaftsladen kommt."

Werner Sperber (CSU) widersprach, man könne niemanden vertraglich zu einem Verlustgeschäft zwingen. Im übrigen seien die Edeka-Lebensmittelmärkte Vorzeigeläden. "Wir können stolz sein, wenn dort so einer aufmacht."

Johann Gloßner (Flitz) möchte an dieser Stelle gar kein Gewerbe oder Handel sehen. "Die Stadt wird weiter wachsen und dieser Platz ist ideal für eine grüne Insel", sagte er.

Karl-Heinz Brandenburger (SPD) wollte angesichts der fortgeschrittenene Arbeiten wissen, ob die Stadt an Edeka schon feste Zusagen gemacht habe. Selbstverständlich nicht, sagte OB Thomas Thumann.

Aber positive Signale von Seiten der Verwaltung schon. "Es besteht eine gewisse Vertrauensbildung zwischen der Firma und uns."

HAUKE HÖPCKE