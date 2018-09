Stadtweg wegen Arbeiten an Wasserleitung dicht

Zwischen Pöllinger Hauptstraße und Hildebrandstraße wird gebuddelt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Stadtweg in Pölling wird zwischen der Pöllinger Haupstraße und Hildebrandstraße gebuddelt. Autofahrer müssen deshalb voraussichtlich bis 14. September den Stadtweg von der Hauptstraße her über die Siegfried- und Nibelungenstraße (und umgekehrt) anfahren.

Die Bauarbeiten in Pölling starten. © aha/Foto:



Die Bushaltestelle „Fliederweg“ wird in der Pöllinger Hauptstraße von Hausnummer 16 auf Höhe der Hausnummer 20 verlegt. Während der Bauarbeiten rücken die Stadtwerke Neumarkt die Hauptwasserleitung in einem etwa 120 Meter langen Abschnitt ein Stück auf die Seite, damit die Stadt dort später Platz hat, um einen Stauraumkanal einzubauen. Dies sollte eigentlich zeitnah geschehen.

Aufgrund der vollen Auftragsbücher der Baufirmen habe die Stadt auf ihre Ausschreibung für die Bauarbeiten jedoch nur Angebote über der städtischen Preis-Schmerzgrenze erhalten, sagte der Pressesprecher der Stadt, Dr. Franz Janka. Die Stadt zog daraufhin ihr Angebot zurück und plane laut Franz Janka eine erneute Ausschreibung gegen Ende des Jahres.

nn