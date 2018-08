Stadtwerke erhöhen Parkgebühren um die Hälfte

NEUMARKT - Als sie diesen Brief lasen, schluckten viele der knapp 400 Dauerparker in Neumarkt: Zum 1. November wird ihre monatliche Parkgebühr von 36,89 Euro um gut die Hälfte erhöht, auf 55 Euro. Wer nicht Energiekunde der Stadtwerke ist, muss weitere fünf Euro drauflegen.

Wer hier täglich für viele Stunden stehen möchte, muss künftig deutlich mehr bezahlen. Zum 1. November erhöhen die Stadtwerke als Betreiber ihre Gebühren spürbar. © Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



Die Dauerparker machen knapp ein Viertel der Ein- und Ausfahrten in den Parkhäusern in der Rosengasse und Ringstraße sowie in der Tiefgarage am Residenzplatz aus.

Bei Leuten, die zur Arbeit mit dem Auto in die Neumarkter Innenstadt pendeln, ist die Erhöhung das Thema. "Ich kann doch auch nicht auf einen Schlag die Miete von 360 auf 600 Euro anheben, nur weil ich es die letzten Jahre versäumt habe", schimpft eine Kundin. Sie ist nicht die einzige: Bei den NN und dem Parkhaus-Betreiber, den Stadtwerken Neumarkt (SWN), haben sich weitere Personen gemeldet, denen die Ende Juli angekündigte Erhöhung mächtig stinkt.

"Natürlich hätten wir schon früher die Gebühren erhöhen können. Dann hätten die Kunden eher mehr zahlen müssen", argumentiert Dominique Kinzkofer. So seien die Preise seit 16 Jahren für die Dauerparker unverändert geblieben.

Anderswo ähnliche Preise

Mit den neuen Preisen orientiere man sich an vergleichbaren, sprich: etwa gleich großen Städten. Zum Beispiel verlangt Forchheim bei ungefähr 30.400 Einwohnern 70 Euro pro Monat und Parkplatz, Amberg (circa 44.000 Einwohner) etwa 53 Euro und Schwabach mit rund 38.700 Einwohnern 48 Euro. In Nürnberg werden laut Kinzkofer 154 Euro pro Monat von Dauerparkern verlangt.

In Neumarkt geht auch der Preis jener Kurzzeitparker nach oben, die länger als drei Stunden im Parkhaus stehen: "Sie kämen sonst günstiger weg als die Dauerparker", so der SWN-Chef.

Die Parkhäuser haben ein jährliches Minus von 300.000 Euro. "Mit den Einnahmen der Kurzzeit-Nutzer können wir den Unterhalt und vielleicht auch mal eine kleinere Baustelle finanzieren", so Dominique Kinzkofer, "nicht aber den erheblichen Sanierungsaufwand." Viele Otto-Normalbürger würden diesen unterschätzen: "Es ist nicht mit ein bisschen Farbe getan. Das Salz im Winter greift Flächen und Wände massiv an."

Tauben und Wasser bekämpfen

Hinzu komme der Kampf gegen die Tauben auf den Parkhäusern und gegen das Grundwasser in der Tiefgarage. "Es drückt hoch. Dadurch bilden sich Blasen in der Parkfläche, die müssen aufgestochen und der Boden neu verfüllt werden", beschreibt Kinzkofer das Vorgehen.

Je nach Fläche und Maßnahme kostet die Sanierung einer Parkebene zwischen 300.000 und 600.000 Euro, erläutert der Mann der Stadtwerke. Mit der Gebühren-Anpassung ab November werde man das Minus nicht voll wegbekommen, so Dominique Kinzkofer. Dennoch versichert er, "dass keine weiteren Gebühren-Anpassungen geplant" seien.

Er sagt auch, dass die Dauerparker nicht allein blechen müssen: "Die normalen Parker haben ihren Anteil geleistet, als vor zwei, drei Jahren das kostenlose Parken für die ersten 45 Minuten gestrichen wurde."

Einige wütende Kunden stellt das nicht zufrieden. "Wenn ich könnte, würde ich für 15 oder 20 Euro auf einen Parkplatz der Stadt am Landratsamt oder in der Mühlstraße ausweichen. Doch die endlosen Wartelisten werden nun noch länger", sagt eine Frau. Obendrein findet sie den Zeitpunkt der Erhöhung "clever": "Im November beginnt das Schmuddelwetter. Um nicht zu kratzen, werden viele die Erhöhung hinnehmen und den Preisanstieg womöglich bis zum Frühjahr vergessen haben."

Erweiterung bleibt abzuwarten

Ein anderes Thema, das die Dauerparker beschäftigt, ist die von der Stadt diskutierte Tiefgaragen-Erweiterung am Residenzplatz: Noch gebe es nichts Konkretes, meint Kinzkofer.

Er versicherte auf NN-Nachfrage jedoch, dass im Falle der Umsetzung die Dauerparker nicht um ihre bezahlten Plätze bangen müssten: "Notfalls werden wir die Zahl der Kurzzeitplätze reduzieren."

