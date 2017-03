Stadtwerke Neumarkt warnen vor Abzock-Anfrufen

Betrüger greifen auf dreiste Weise sensible Daten von Stromkunden ab - vor 37 Minuten

NEUMARKT - Erneut ist es in Neumarkt zu unseriösen Telefonanrufen gekommen, in dessen Verlauf auf dreiste Art versucht wurde, den Angerufenen zur Herausgabe sensibler Daten zu bewegen.

Wie den Stadtwerken Neumarkt von einem betroffenen Kunden berichtet wurde, hätte der Anrufer fälschlicherweise behauptet, die Stadtwerke Neumarkt hätten vor einiger Zeit ein Schreiben an alle Kunden versendet, in dem das Thema EEG-Umlage behandelt worden wäre. Hierzu wäre es jetzt wichtig, den Stand des Stromzählers und die Zählernummer telefonisch durchzugeben. Nach kritischen Nachfragen des Kunden nach der Firma und den Namen des Anrufers wurde das Gespräch abgebrochen.

"In diesem Fall ist die Sache noch einmal gut gegangen", meint Dominique Kinzkofer, Werkleiter der Stadtwerkef. "Aber in Summe ist die Gefahr doch sehr groß, dass ein Kunde den Anrufern in gutem Glauben auf den Leim geht."

Vorsicht ist also in jedem Fall geboten, denn Ziel dieser Anrufe ist es offenbar, den Kunden vertragsrelevante Informationen zu entlocken. "Damit könne der Stromlieferungsvertrag gekündigt und ein neuer abgeschlossen werden," erklärt der Stadtwerke-Chef. Spekuliert werde auch darauf, dass die versendeten Vertragsunterlagen nicht als solche erkannt werden und die kurze Widerrufspflicht verstreicht.

"Diese Art der Kundenwerbung ist rechtlich verboten", sagt auch Thomas Kansy, Leiter des Bereichs Markt bei den Stadtwerken Neu. "Es ist ein weiterer Versuch, Verbraucher in unverfrorener Weise zu überrumpeln und ihnen einen Stromvertrag unterzujubeln.

Die Stadtwerke Neumarkt arbeiten nicht mit externen Vertriebspartnern zusammen. Sie raten deshalb allen betroffenen Kunden, sofort Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Hier kann jeder erfahren, was unternommen werden kann, wenn bereits ein solcher unseriöser Anruf erfolgte und eventuelle sogar Kundendaten erfolgreich vom Anrufer erfragt wurden. Auskünfte geben die Mitarbeiter des Kundenservices, Telefon: (09181) 23 92 22.

nn