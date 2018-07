Stadtwerke springen für zwei Billiganbieter ein

"Deutsche Erdgas" und "e:veen" in Not - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Obwohl die Deutsche Erdgas-Versorgungs-GmbH insolvent ist, brauchen die Neumarkter Kunden des Unternehmens nicht fürchten, plötzlich ohne Gas dazustehen. Die Stadtwerke Neumarkt fangen alle Betroffenen auf.

Das gleiche gilt für die Strom- und Gaskunden der e:veen Energie eG. Diese hat ebenfalls angekündigt, Insolvenz anzumelden.

Als lokaler Grundversorger beliefern die Stadtwerke Neumarkt die betroffenen Verbraucher rechtzeitig und ganz automatisch weiter mit Strom und Erdgas. Außerdem helfen die Stadtwerke, den für den jeweiligen Kunden besten Tarif zu finden.

Als Grundversorger verpflichtet

"Wenn die Kunden von Billigversorgern erfahren, dass ihr Anbieter aufgrund finanzieller Schwierigkeiten plötzlich lieferunfähig ist, verfallen sie oft in Panik", weiß Stadtwerke-Vertriebsleiter Stefan Hafner.

Weil die Stadtwerke im Neumarkter Netzgebiet das Energieunternehmen mit den meisten Strom- und Gaskunden sind, kommt ihnen die Rolle des Grundversorgers zu. Das bedeutet, sie springen immer dann ein, wenn ein anderes Energieunternehmen seine Kunden plötzlich nicht mehr versorgen kann.

"Das passiert in letzter Zeit leider häufiger", sagt Stadtwerke-Chef Dominique Kinzkofer. "Billiganbieter wollen oft mit Kampfpreisen Marktanteile gewinnen und bieten verlockend günstige Tarife an, die ihnen am Ende zum Verhängnis werden."

Nach den Energieagenten und EnVersum ist die Deutsche Erdgas bereits das dritte Energieunternehmen, das 2018 Insolvenz angemeldet hat. E:veen wäre Nummer vier.

Auch wenn sie automatisch Energie von den Stadtwerken beziehen, lohnt sich für die betroffenen Kunden eine Tarifberatung. "Wir haben verschiedene Angebote, die auf die individuellen Bedürfnisse von Privat- und Gewerbekunden zugeschnitten sind", sagt Stefan Hafner. Das Service-Team der Stadtwerke steht persönlich im Kundencenter in der Ingolstädter Straße 18 oder unter (09181) 239222 zur Verfügung.

