Stahlträger präzise an Ort und Stelle gehievt

Arbeiten bei Mühlhausen zur Umgehungsstraße der B 299 nehmen Form an - vor 1 Stunde

MÜHLHAUSEN - Der "Einhub" der vier je 60 Tonnen schweren Stahlträger war Präzisionsarbeit für die Kranführer. Mit zwei Kränen hievten sie die Fertigbauteile für die Brücke über der B 299 neu in Mühlhausen, Weihersdorfer Straße, hinein.

Der Einhub der vier Stahlträger erfolgte durch zwei Mobilkräne mit 160 und 200 Tonnen Nutzlast. © Karg Anton



Vom perfekten Sitz überzeugte sich anschließend der Leiter des Straßenbauamts Regensburg, Alexander Bonfig, zusammen mit mehreren Vertretern aus Behörden und Politik.

"Bei dem Bauwerk an der Bahnhofstraße/ Weihersdorfer Straße über die zukünftige B 299 neu handelt es sich um eine sogenannte Stahlverbundbrücke", erläuterte Michael Breu, Leiter der Abteilung Brückenbau beim Regensburger Straßenbauamt Die vier Stahlträger bildeten dabei das statische Hauptgerüst der Brücke. Den Bauauftrag hierfür (Summe: knapp 1,5 Millionen Euro) erhielt die Firma Backer-Bau aus Hainichen.

Seit August gesperrt

Im August war die Bahnhofstraße in Richtung Weihersdorf für die Arbeiten gesperrt worden. Seitdem wird dort gerackert und geschuftet. Im Sommer soll die Brücke fertiggestellt sein.

"Der Neubau der Umgehungsstraße Mühlhausen ist eine der größten Straßenbaustellen in der Oberpfalz", berichtete Bonfig den beim Ortstermin Anwesenden, darunter auch Gemeinderäte und einige neugierigen Bürger. Die Arbeiten lägen sogar etwas vor dem Zeitplan und so könne die Umgehungsstraße laut dem Straßenbauamts-Leiter noch heuer wieder – mit Einschränkungen – zur Befahrung freigegeben werden.

Bis aber alle Anbindungen, alle Brückenbauwerke und die Radwege gebaut sind sowie die abschließenden Arbeiten an den Rampen und Bepflanzungen erledigt sind, dauere es noch bis 2019, eventuell auch 2020.

Insgesamt 14 Brücken geplant

Laut Michael Breu, dem Leiter der Abteilung Brückenbau beim Regensburger Straßenbauamt sind im Zuge der Ortsumgehung Mühlhausen insgesamt 14 Brücken zu errichten: Vier Bauwerke sind bereits fertig und fünf befinden sich noch im Bau. Die weiteren Querungen werden derzeit geplant. Landrat Willibald Gailler erinnerte an den symbolischen Spatenstich am 16. März 2017 und sagte, dass die B 299 mit der Umgehung Mühlhausen für den Landkreis und dessen wirtschaftliche Entwicklung von besonderer Bedeutung sei.

Im Zuge der Ortsumgehung Mühlhausen soll heuer noch ein weiteres Stahlverbunds-Bauwerk umgesetzt werden: die Pilotbrücke der Firma Max Bögl, die die Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Wappersdorf über die zukünftige B 299 neu überführen wird.

Am 14. März beginnt die Firma Bögl mit den Bauarbeiten für die Anbindung der Umgehungsstraße an die bestehende Bundesstraße in Mühlhausen Nord.

ANTON KARG