Stänkereien bei Dietfurter "X-Mas-Party"

Mehrere Polizisten waren nötig, um Streit mit dem Sicherheitsdienst zu befrieden - vor 2 Stunden

DIETFURT - Reichlich zu tun hatte die Polizei bei der X-Mas-Party in Dietfurt. In der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag kam es am Eingang zu einem Streit zwischen dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und einer 19-Jährigen aus Beilngries.

Symbolbild Foto: colourbox



Es entwickelte sich eine Rangelei, bei der zwei Security-Mitarbeiter leicht verletzt wurden. Zahlreiche betrunkene Besucher der Party bedrängten daraufhin den Sicherheitsdienst und zwei Polizeibeamte.

Letztere riefen daraufhin Verstärkung, sodass mehrere Streifen aus Beilngries, Neumarkt und Nittendorf kamen, um mit für Ordnung zu sorgen.

