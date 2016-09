Dahoam is Dahoam war zu Gast in Neumarkt. Mit dabei natürlich auch der Oberpfälzer Serien-Star Carina Dengler. Die Gäste konnten mit Schauspieler und Autoren über die Serie reden und auch Ideen geben, wie es weiter geht mit "Dahoam is Dahoam". Im Anschluss gab es natürlich auch eine kleine Autogrammstunde. © Martin Herbaty