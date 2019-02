Stargast Norbert Lammert bricht Lanze für Europa

Früherer Bundestagspräsident sprach bei Neujahrsempfang der CSU Neumarkt — Alois Karl tritt nicht mehr an - vor 48 Minuten

NEUMARKT - Alois Karl schätzt ihn, nennt ihn "einen Freund": Norbert Lammert, 70 Jahre jung, einst Bundestagspräsident, heute Vorsitzender der Konrad Adenauer-Stiftung, brillanter Redner und scharfer Analytiker, hielt beim Neujahres-Empfang der CSU ein Hochamt für Europa. Langanhaltender Applaus der über 350 Gäste zeigte, dass es angekommen ist.

Am Morgen war Norbert Lammert noch in Weimar gewesen. Im Nationaltheater hatte er eine Rede gehalten zu 100 Jahren Weimarer Republik, zu 100 Jahren Weimarer Demokratie. Darauf griff er in Neumarkt zurück. Er lieferte eine treffende Analyse der Republik, mit viel Tiefsinn, mit leiser Ironie. Eben genau anders, als es die Populisten und Nationalisten dieser Tage tun, die mit dröhnenden Lösungen die Leute fangen.

Demokratie verlange das Engagement der Demokraten, den Einsatz der vielen, um sie am Leben und am Laufen zu halten, um sie als Regierungsform auszufüllen, um die Bürger dafür zu begeistern. Die Voraussetzungen dafür seien in Deutschland bestens: Das Land gehe mit einer guten Verfassung ins neue Jahr. Wenn man sich in der Welt umhöre, wollten eigentlich alle nach Deutschland, weil es sich da gut leben lasse, sagte Lammert: Hier herrschten hohe wirtschaftliche Stabilität, es gebe hohe soziale Absicherung: "Wir gehören zu den ansprechendsten Ländern auf dem Globus."

Das sei umso erstaunlicher bei einer Geschichte, "die uns nicht zu den beliebtesten Nachbarn macht", die Wiedervereinigung habe das Kräftegleichgewicht nicht nur in Europa, sondern der Welt verändert. 1989 sei nicht nur die Wiedervereinigung gewesen, sondern auch das Internet sei an den Start gegangen. Seither lebe man in einer digitalen, globalen Welt: "Das ist aber manchen nicht bewusst."

Lammerts Credo: Nur als Teil Europas habe Deutschland eine Chance, in der globalisierten Welt zu bestehen. Europa stelle heute mit 500 Millionen Einwohner nur acht Prozent der Weltbevölkerung, Deutschland komme derzeit als einziger Staat Europas noch auf ein Prozent der Weltbevölkerung. 2022 werde es darunter liegen. Es gebe Dinge, die man nicht gutheißen muss, sagte Lammert offen, aber um die man nicht herum komme. Dazu zähle die Tatsache der Globalisierung. Sie sei Fakt. Um in dieser Welt bestehen zu können, bedürfe es eben größerer Einheiten, eben der EU.

Der frühere Bundestagspräsident Nobert Lammer sprach bei Neujahrsempfang der Neumarkter CSU im Maybach-Museum. © Günter Distler



Der frühere Bundestagspräsident Nobert Lammer sprach bei Neujahrsempfang der Neumarkter CSU im Maybach-Museum. Foto: Günter Distler



Europa sei aber schon 100 Jahre nicht mehr das Zentrum der Welt; das 20. Jahrhundert sei das US-amerikanische gewesen, das 21. Jahrhundert werde das chinesische. Lammert: "Einfluss in der Welt werden wir entweder zusammen haben oder gar nicht." Umso erstaunlicher, dass es in demokratischen Staaten ein Erstarken rechter wie linker Ideologien gebe mit dem Hang zu autoritären Lösungen, zu nationalen Alleingängen.

Verführerische Antworten

Grund dafür: Das Unbehagen der Bürger, sich stetigen Veränderungen ausgesetzt zu sehen. Veränderungen würden als bedrohlich empfunden. Das einfache Angebot: "Wir stoppen das", sei verführerisch. So wie die Behauptung, auf jede komplexe Frage gebe es eine einfache Antwort. Dass sich diese einfachen Antworten immer als falsch erwiesen hätten, werde dabei gerne vergessen. Es sei eine große Herausforderung, diese vermeintlich "einfachen Lösungen" richtig zu kontern, auf sie die richtige Antwort zu finden.

Bilderstrecke zum Thema Der Neujahrsempfang der CSU Norbert Lammert, einst Bundestagspräsident, hielt beim Neujahres-Empfang der CSU ein Hochamt für Europa. Das Orchester Kunterbunt der Neumarkter Musikschule begeisterte die Gäste.



Lammert: "Setzen wir Europa fort, das verlässlich Frieden gebracht hat, und das uns Chancen in der Globalisierung bietet, trauen wir uns das 21. Jahrhundert zu – oder gehen wir in das 19. Jahrhundert zurück? Das wollen die Nationalisten."

Er sei beruhigt, sagte Lammert, wie gut CSU und CDU ins neue Jahr gekommen seien, "fast, als wären sie Schwesterparteien". Die Union sei die letzte verbliebene Volkspartei. Viele glaubten, immer mehr Parteien im Parlament seien auch mehr Demokratie – "bei etwas mehr historischem Wissen müsste man aber wissen, wie das schon einmal ausgegangen ist", erinnerte Lammert an Weimar.

Damals hätten die Bürger am Ende Verfassungsfeinde mit der Regierung beauftragt; viele hätten nicht begriffen, dass die Demokratie von ihren Bürgern lebe. Wenn diese die Demokratie aber Populisten, Nationalisten und Extremisten überlasse, beginne jede Demokratie zu bröckeln, "das sieht man in anderen Ländern". Nicht direkt, aber indirekt warb Lammert auch für die Europawahl im Mai, bei der richtungsweisend abgestimmt werde darüber, wie es weitergehe in einer EU der noch 28.

Landrat Willibald Gailler, MdB Alois Karl, Norbert Lammert und Minister Albert Füracker (v.l.). © Foto: Distler



Landrat Willibald Gailler, MdB Alois Karl, Norbert Lammert und Minister Albert Füracker (v.l.). Foto: Foto: Distler



Da habe er mehrere Wetten laufen, verriet Finanzminister Albert Füracker, dass es keinen Brexit geben werde. Auch er warb für Europa und für die Bundesrepublik: "Was uns dieses Land an Chancen bringt, haben viele noch nicht begriffen", sagte Füracker: "Wenn eine Demokratie leben soll, braucht es überzeugte Demokraten, die sich einbringen." Viele dagegen jammerten und klagten nur, kam Füracker in Fahrt: "Wenn sie drei Wochen Urlaub in Malaysia machen, da fragt auch keiner nach Tierwohl oder Umweltschutz, da ist man im Urlaub. Und beim Anflug auf München kommen schon wieder die Sorgen, wie schlecht es uns geht in unserem Land." Er wolle durchaus die Bienen retten, sagte Füracker, aber die Bienen und die Bauern.

Orientierung tut Not

"Heute ist Lichtmess und da war es früher Brauch, dass die Mägde und Knechte den Arbeitgeber gewechselt haben", sagte Bundestagsabgeordneter und CSU-Kreisvorsitzender Alois Karl. Er werde bei der nächsten Wahl zum Kreisvorsitz nicht mehr antreten, sagte er, "das ist mein letzter Neujahrsempfang in diesem Amt." Es werde keinen tränenreichen Abschied geben, sagte er, und kam schon auf den Festredner zu sprechen: Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert sei zum dritten Mal in Neumarkt zu Gast, er schätze ihn sehr, so Karl.

Lammert habe stets Orientierung gegeben mit seinem christlich geprägten Weltbild. Diese sei heute auch dringend nötig, sagte Karl, und erinnerte an die Jahrestage heuer: 1989 fiel die Mauer, 1949 entstand die Bundesrepublik, 1939 brach Hitler den Zweiten Weltkrieg vom Zaun, 1919 entstand die Weimarer Verfassung.

Umrahmt hat die Veranstaltung das Orchester Kunterbunt der Neumarkter Musikschule, das erst dieser Tage mit dem Inklusionspreis des Bezirkes geehrt worden ist. Stadtverbands-Vorsitzender Marco Gmelch oblag es abschießend, zum gemütlichen Teil des Abends überleiten und zu Gesprächen und Getränken ins Foyer des Maybach-Museums zu laden.

WOLFGANG FELLNER