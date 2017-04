Starke Männer und Powerfrauen auf Hantelbank

Champion-Cup des SC Oberölsbach: Gastgeber stellten erneut die beste Mannschaft — 250 Kilo locker gedrückt - vor 1 Stunde

BERG/UNTERÖLSBACH - Optimale Ergebnisse für einen rundum zufriedenen Gastgeber: Der 23. Champion-Cup im Bankdrücken des SC Oberölsbach ist für die Abteilung Power Fit sehr erfolgreich verlaufen.

Lokalmatador Christoph Seefeld holte den Cup-Sieg in seiner Gewichtsklasse. Zudem wurde er Gesamt-Zweiter. © F.: Fügl



Bei den vielen männlichen Teilnehmern war es ziemlich schwer, sich gut zu behaupten. Der SCOler Johannes Spangler drückte im Limit bis 105, 120 und 127,5 kg, erreichte damit sogar einen neuen persönlichen Bestwert, musste sich aber doch mit dem sechsten Platz zufrieden geben.

Im Schwergewicht zeigte sich Christoph Seefeld von seiner besten Seite. 230, 240 und 250 kg bewältigte er ohne große Mühe und gewann so klar den Titel. In der Gesamtwertung der Männer reichte es hinter dem Nationalkader-Athleten Frank Barthel aus Thüringen mit 144 Relativpunkten zu Platz zwei.

Im vorletzten Block dann die "Demonstration" der SCO-Junioren Bastian Meier und Kevin Litwitz. Meier durfte sich nach drei gültigen Versuchen zum ersten Mal überhaupt über glatte zwei Zentner freuen und wurde hervorragender Vierter. Litwitz ließ in der selben Klasse nichts anbrennen, drückte mit drei souveränen Versuchen auf 125 kg und gewann überlegen. Ganz toll auch Josef Stich: In der Klasse bis 105 kg der Junioren drückte er 167,5 kg, steigerte damit seine Bestleistung um 12,5 kg und holte ebenso den ersehnten Cup-Titel.

Auch die Senioren zeigten, was in ihnen steckt: In der Altersklasse IV (über 70 Jahre) drückte Rainer Schötz im Limit bis 93 kg exakt 132,5 kg, holte sich den Titel seiner Klasse sowie die Gesamtwertung dieser Altersklasse.

Josef Seitz trat in der Klasse bis 105 kg (Altersklasse III) an. Mit drei gültigen Versuchen – und am Schluss 185 kg – ließ er seinem hartnäckigsten Gegner aus Neu-Ulm keinerlei Chancen. Albert Geitner musste sich eine Klasse tiefer mit Silber begnügen. Mit gültigen 115 kg aus dem zweiten Versuch nämlich war gegen den Vize-Weltmeister von 2016, Hans-Jürgen Ehrt, kein Kraut gewachsen.

In der Altersklasse II (über 50 Jahre) traten Willi Gottschalk (bis 83 kg) und Mark Boronkai (bis 93 kg) an. Beide errangen Silber mit 130 und 145 kg. Für Gottschalk war dies eine neue persönliche Bestmarke.

Favoritin Anja Schreiner drückte mit drei sauberen Versuchen über 85, 91 und 97 kg gleich zwei neue Cup-Rekorde und gewann damit die Gewichtsklasse bis 47 kg der Frauen. Mit 130,45 Relativpunkten siegte sie auch in der Gesamtwertung aller Frauen, hauchdünn vor Gabriela Hirner vom KSC Amberg.

Rosina Polster drückte im Limit bis 63 kg drei blitzsaubere Versuche über 65, 70 und 75 kg und sorgte so für einen weiteren SCO-Sieg.

Wanderpokal weitergereicht

Fazit: In der neu geformten Mannschaftswertung war Power Fit mit 680 Relativpunkten trotzdem erfolgreich und behielt den ersten Wertungsrang. Aber auch das ist fast schon Tradition: Wiederum verzichtete der SCO auf den ihm zustehenden Wanderpokal, sondern übergab die Trophäe an den Zweitplatzierten KSC II Amberg (630 Relativpunkte).

Übrigens: Schon am kommenden Samstag, 8. April, geht es für die Oberölsbacher Bundesligamannschaft von Power Fit zur dritten und letzten Vorrunde der Saison 2017. Um in der Kraftsporthochburg Randersacker den Finaleinzug perfekt zu machen, gehen Anja Schreiner, Marc Bielau, Thomas Lehmeier und erstmals Junior Kevin Litwitz an den Start.

HELMUT FÜGL