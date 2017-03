Starkes Bündnis für gerechte Bezahlung

Neumarkter Politikerinnen und Gewerkschafterinnen betreiben zum "Equal-Pay-Day" einen Infostand - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Ein parteiübergreifendes Bündnis Neumarkter Politikerinnen und Gewerkschafterinnen setzt sich zum "Equal-Pay-Day" für Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen ein. Sie wollen am Samstag, 18. März, zwischen 9 und 11 Uhr an einem Infostand beim Rathaus mit den Bürgern ins Gespräch kommen.

Daniela Herbrecher, Sieglinde Hollweck, Pia Hübschmann, Irmgard Wanke, Brigitte Brendel, Maria Denk, Birgit Gärtner, Gertrud Heßlinger, Eva Borke-Thoma (v.li.) und Helga Hoerkens (vorne) werben für den „Equal-Pay-Day“. © Foto: Fritz Etzold



Daniela Herbrecher, Sieglinde Hollweck, Pia Hübschmann, Irmgard Wanke, Brigitte Brendel, Maria Denk, Birgit Gärtner, Gertrud Heßlinger, Eva Borke-Thoma (v.li.) und Helga Hoerkens (vorne) werben für den „Equal-Pay-Day“. Foto: Foto: Fritz Etzold



Der sogenannte "Equal-Pay-Day" am 18. März ist der Tag, bis zu dem Frauen in Deutschland im statistischen Durchschnitt arbeiten müssen, um dasselbe Geld zu verdienen, das die Männer schon zum Jahresende auf dem Konto hatten. Die Lohnlücke beträgt für das Jahr 2017 21,6 Prozent. In Bereichen mit Tarifverträgen sind die Unterschiede geringer und liegen bei sechs bis sieben Prozent.

Diese Lücke muss geschlossen werden, darin sind sich die Neumarkter Politikerinnen und Gewerkschafterinnen einig. Initiiert von der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, Daniela Herbrecher, wird ein parteiübergreifendes Bündnis aus CSU, SPD, Grünen, UPW und FDP sowie des DGB den Informationsstand vor dem Rathaus betreiben.

Es gibt für die Entgeltungleichheit verschiedene Ursachen. Brigitte Brendel vom DGB-Kreisvorstand Neumarkt verweist auf den hohen Anteil von Frauen in Minijobs, der bei 67 Prozent liegt. "Das ist die große Falle", sagt die Gewerkschafterin. Zudem kämen Frauen nach der Familienpause oft schlecht wieder in einen Vollzeitjob zurück. Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger (SPD) verweist auf die Gesetzesinitiative ihrer Partei, die Frauen das Recht auf die Rückkehr in Vollzeit geben soll.

FDP-Stadt- und Kreisrätin Helga Hoerkens fasst sich auch an die eigene Nase: "Wir Frauen trauen uns zu wenig zu, wir müssen uns besser verkaufen." Sie findet es "unmöglich", dass die Neumarkter Mädchenrealschule von drei Männern geleitet wird. "In der Ausschreibung stand, dass Frauen bevorzugt werden, aber es hat sich halt keine gemeldet", bedauert Hoerkens.

Diskriminierende Kommentare

Frauen seien überwiegend für die Familienarbeit zuständig, weiß Herbrecher, "die Männer sollten sich da mehr einmischen". Allerdings sei es noch immer nicht gesellschaftlich akzeptiert, wenn Männer zuhause bleiben, sagt Eva Borke-Thoma von den Grünen. Ihr Mann habe sich von den Kollegen diskriminierende Kommentare anhören müssen, von den finanziellen Nachteilen ganz abgesehen.

"Die Betriebe müssen umdenken", lautet der Appell von Maria Denk von der Frauenunion. Frauen würden in höheren Positionen oft schlechter bezahlt. Allerdings würden sie in Gehaltsverhandlungen auch häufig weniger verlangen als Männer, sagt DGB-Frau Brendel.

Vor allem im sozialen Bereich, in dem viele Frauen arbeiten, sei das Lohnniveau niedrig, sagt Birgit Gärtner, Vorsitzende der Frauenunion. Auch mitarbeitende Bäuerinnen seien benachteiligt und hätten meist eine schlechte Rente zu erwarten, sagt Kreisbäuerin Sieglinde Hollweck (FW). Aber auch eine Versicherungskauffrau verdiene weniger als ihr männlicher Kollege, weiß Brendel. Das Problem ist in ihren Augen die Transparenz. "Wir wissen ja nicht voneinander, was der andere verdient."

CHRISTINE ANNESER